ЕС закрыл лазейку для снятия санкций с российских олигархов 15.05.2025, 19:53

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Европейский союз скорректировал критерии, по которым оценивается возможность исключения российских олигархов из санкционных списков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение Совета ЕС от 13 мая 2025 года. Поводом для ужесточения стали попытки фигурантов ограничительных списков оспорить санкции в Суде Европейского союза, заявляя об их «неправомерности».

Согласно обновленному порядку, Евросоюз отказывается автоматически считать достоверными заявления подсанкционных лиц о продаже активов после 24 февраля 2022 года — даты начала российского вторжения в Украину. Теперь для исключения из санкционного списка недостаточно утверждать о выходе из бизнеса или передачи активов: необходимо предоставить «достаточные, своевременные и надежные» доказательства, что фигурант более не подпадает под санкционные критерии. Кроме того, в случае отсутствия убедительной информации о подлинности таких сделок, санкции могут быть распространены и на третьих лиц — как физических, так и юридических, — которые участвовали в передаче активов.

В документе отмечается: российские власти ограничивают доступ к базам данных и могут намеренно вносить недостоверную информацию в государственные реестры. В преамбуле к решению подчеркивается, что между российским государством и ведущими бизнесменами сохраняются «отношения взаимной выгоды и поддержки».

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