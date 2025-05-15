В Базеле проходит второй полуфинал «Евровидения-2025»
- 15.05.2025, 21:50
Трансляция.
15 мая в 22.00 в швейцарском Базеле стартовал второй полуфинал конкурса «Евровидение-2025», его транслирует на официальном YouTube-канале конкурса.
Во втором полуфинале принимает участие 16 конкурсантов, которые представляют Австралию, Черногорию, Ирландию, Латвию, Армению, Австрию, Грецию, Литву, Мальту, Грузию, Данию, Чехию, Люксембург, Израиль, Сербию и Финляндию. В гранд-финал выйдут 10 стран.
Во втором полуфинале также выступят представители Великобритании, Франции и Германии – стран-спонсоров «Евровидения». По правилам конкурса, они автоматически проходя в финал.