The Washington Post: Революция ИИ уже началась 16.05.2025, 11:03

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Но ее пока не видно.

Несмотря на впечатляющие возможности искусственного интеллекта и заявления экспертов о его способности уже сейчас трансформировать целые отрасли, революция ИИ пока ощущается как «фальшивый старт», пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению аналитиков, мы переживаем культурное запаздывание: технологии развиваются стремительно, а вот общество и институты — со скоростью человека.

Пример из недавнего прошлого: даже в 1990-х секретари продолжали писать письма вручную на клавиатуре, хотя компьютеры с автокоррекцией и автоответчики уже могли выполнять эту функцию. Культура изменилась лишь тогда, когда новое поколение управленцев, умеющих обращаться с техникой, заняло ключевые посты. То же происходит и с ИИ.

Сегодня, как и тогда, крупные организации не спешат внедрять технологии. По инерции — из-за страха перемен, возможных увольнений, отсутствия навыков и давления профсоюзов. Но на периферии — в стартапах и у небольших компаний без «наследия» — ИИ уже заменяет рутинный труд: пишет код, заполняет формы, готовит черновики документов.

«Финансовая необходимость в таких компаниях пересиливает культурное сопротивление», — говорится в материале. Крупные корпорации начнут массово внедрять ИИ лишь на «входном уровне» — для автоматизации простых задач и замещения новых вакансий, а не увольнений.

Однако революция будет неравномерной: во многих сферах — от медицины до юриспруденции — принятие решений ИИ вызывает вопросы. Когда ИИ не может объяснить, как он пришел к выводу, это становится риском.

Тем не менее, это временное затишье. Технологическая буря неизбежна. «Те, кто не укрепится заранее, рискуют быть сметенными ее мощью».

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