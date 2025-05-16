«Рассказываю знакомым в Европе, они орут от смеха» 16.05.2025, 12:59

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Минчанка показала ремонт в «евротрешке» за 48 тысяч рублей.

Минчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором показала ремонт в своей «евротрешке» за 48 тыс. рублей ($15,94 тыс.). Судя по видео, немало работы в квартире еще впереди, впрочем, там уже проведена электрика, установлена сантехника, положена плитка в ванной и не только. Комментаторы стали называть свои суммы, сколько они потратили или потратили бы на ремонт, пишет «Телеграф».

«Смотрите, вот он мой ремонт. Из видимого: у меня есть такая ванная, выложена плитка, керамика обычная, российского производителя. В туалете у меня сверху будут обои, а тут плитка. И рабочая зона на кухне выложена плиткой. Вот 48 тыс. белорусских рублей», — поделилась автор видео, показав также «голые» стены в комнатах и бетонный пол.

«Причем на материалы потрачено всего ничего. В основном это за работу с середины января по середину мая. Это панелька с не «суперзаваленными» стенами и кривыми полами», — рассказала белоруска, добавив, что ей «надо третью работу искать».

«Вы понимаете, что вас дурят, я такой объем работы сделала за $2000», — утверждала одна комментаторша под видео. Ей ответил другой пользователь: «Сбросьте мне контакты, кто за $2000 сделает полностью сантехнику всю, облицует ванную плиткой, разведет всю электрику, оштукатурит, сделает теплые полы и еще все, что здесь сделано».

К обсуждению в этой ветке присоединилась и автор ролика, уточнив, что уже сделано в квартире за названную сумму: «Электрика с нуля, сантехника, потолки, стены, переносы проемов, установка фильтров бойлера, теплого пола, утепление и пол на балконе, ванная (вся плитка). Это работы и материалы, ну, еще гипс и так далее».

Другой комментатор написал: «Вот кроме шуток, за 48к [обозначение тысяч. — прим. ред.] у меня бы и мебель стояла уже. И не самая дешевая». Минчанка, опубликовавшая видео, поспорила: «Ну какая недешевая, ну о чем вы. «Ами мебель» — 2 тыс. минимум диван, так эта лабуда через 3-5 лет полностью в хлам развалится. Не несите чушь!»

Этот пользователь TikTok продолжил диалог, поделившись цифрами: «Я знаю, о чем говорю. Я трешку (вторичку) взял и сам делаю [ремонт] потиху. Демонтаж перегородок, включая транспорт на вывоз, мне обошелся в рублей 600. Сантехника — 500 рублей. Полипропилен. Штукатурка стоит 20 рублей (мешок, если округлить). Стяжка на 62 кВ мне обошлась в 2,5к. Проводка, включая автоматы, — 2,5к рублей. В ванной комнате плитка — 2к. Кухня — 10к. Техника к кухне — 8к. Перечислять все не буду, но у меня и 30к не собралось, а сделано больше».

«76 кв. м — еврочетырешка. На ремонт ушло 9000 у. е. с обоями, межкомнатными дверями. Сам ничего не делал, Минск», — поделился еще один юзер.

Кто-то же, наоборот, назвал гораздо большую сумму, чем у автора видео: «Купив новую квартиру, в любом случае нужно будет вкладывать очень много. И чтобы сделать все со вкусом, придется потратить около $100 тыс.».

«Если с материалом, то это [48 тыс. рублей. — прим. ред.] адекватная цена!!!» — считает другой пользователь TikTok. «А что там можно было делать пять месяцев?» — спросила третья комментаторша.

Некоторые спрашивали, что такое «евротрешка». «Большая двушка», — сказала пользовательница в комментариях. «Можно и так сказать, просто я называю это так, как называет стройорганизация», — написала автор ролика.

«Евротрешка, евроремонт, евроокна. Рассказываю знакомым в Европе, они орут от смеха», — поделился пользователь TikTok.

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