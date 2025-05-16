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Под Москвой прогремели взрывы на складах

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  • 16.05.2025, 14:22
  • 6,442
Под Москвой прогремели взрывы на складах

Появилось видео мощного пожара.

В Интернет выложили видео с кадрами довольно сильного возгорания на складах в Подольске, крупнейшем городе-спутнике Москвы.

Сегодня, 16 мая, в подмосковном Подольске прогремели взрывы на складах машинно-испытательной станции, передает Dialog.UA со ссылкой на местные интернет-паблики.

Подчеркивается, что рано утром прозвучали по меньшей мере три взрыва, после чего на территории станции начался пожар на площади порядка 1500 квадратных метров. Через некоторое время послышались новые взрывы - звуки повторной детонации.

В Сети обнародовали кадры пожара на складах. Пока неизвестно, по каким причинам произошли взрывы: от воздушных ударов дронами или же без внешнего вмешательства (от нарушений техники безопасности).

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