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Сирия выгнала Россию из порта Тартус

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  • 16.05.2025, 17:05
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Сирия выгнала Россию из порта Тартус

И передала его ОАЭ.

Управление портов Сирии подписало меморандум с крупнейшим в мире портовым оператором DP World (ОАЭ), в рамках которого в развитие терминала и логистических услуг порта Тартус будет инвестировано 800 млн долларов. Об этом сообщает сирийское телевидение.

Сирия и компания из ОАЭ договорились о совместной работе по организации особых экономических зон, строительству терминалов и транзитных узлов в регионах республики.

Новый договор был заключен после расторжения соглашения с Россией о совместном с сирийским правительством управлении портом.

Сирийская газета Al Watan в январе сообщала, ссылаясь на директора таможни Тартуса, что новое правительство страны аннулировало соглашение об управлении морским портом, заключенное в 2019 году и рассчитанное на 49 лет.

Порт фактически не работал из-за законов, высоких сборов за портовые услуги и технических проблем, рассказывал тогда директор таможни Тартуса Риад Джоди.

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