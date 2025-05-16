Сирия выгнала Россию из порта Тартус 4 16.05.2025, 17:05

2,716

И передала его ОАЭ.

Управление портов Сирии подписало меморандум с крупнейшим в мире портовым оператором DP World (ОАЭ), в рамках которого в развитие терминала и логистических услуг порта Тартус будет инвестировано 800 млн долларов. Об этом сообщает сирийское телевидение.

Сирия и компания из ОАЭ договорились о совместной работе по организации особых экономических зон, строительству терминалов и транзитных узлов в регионах республики.

Новый договор был заключен после расторжения соглашения с Россией о совместном с сирийским правительством управлении портом.

Сирийская газета Al Watan в январе сообщала, ссылаясь на директора таможни Тартуса, что новое правительство страны аннулировало соглашение об управлении морским портом, заключенное в 2019 году и рассчитанное на 49 лет.

Порт фактически не работал из-за законов, высоких сборов за портовые услуги и технических проблем, рассказывал тогда директор таможни Тартуса Риад Джоди.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com