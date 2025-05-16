Сирия выгнала Россию из порта Тартус

Сирия выгнала Россию из порта Тартус4
- 16.05.2025, 17:05
- 2,716
И передала его ОАЭ.
Управление портов Сирии подписало меморандум с крупнейшим в мире портовым оператором DP World (ОАЭ), в рамках которого в развитие терминала и логистических услуг порта Тартус будет инвестировано 800 млн долларов. Об этом сообщает сирийское телевидение.
Сирия и компания из ОАЭ договорились о совместной работе по организации особых экономических зон, строительству терминалов и транзитных узлов в регионах республики.
Новый договор был заключен после расторжения соглашения с Россией о совместном с сирийским правительством управлении портом.
Сирийская газета Al Watan в январе сообщала, ссылаясь на директора таможни Тартуса, что новое правительство страны аннулировало соглашение об управлении морским портом, заключенное в 2019 году и рассчитанное на 49 лет.
Порт фактически не работал из-за законов, высоких сборов за портовые услуги и технических проблем, рассказывал тогда директор таможни Тартуса Риад Джоди.