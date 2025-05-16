Умер «самый бедный президент в мире» 2 16.05.2025, 18:13

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Бывший лидер Уругвая Хосе Мухика скончался в возрасте 89 лет.

Бывший лидер Уругвая Хосе Мухика, прозванный самым бедным президентом в мире за скромный образ жизни, умер в возрасте 89 лет.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики», — написал президент Уругвая Яманду Орси в соцсети X.

По словам Орси, Мухика был не только президентом, но также активистом, примером для подражания и руководителем.

«Мы будем по тебе очень скучать, дорогой старина. Спасибо за все, что ты нам дал, и за огромную любовь к нашему народу», — добавил он.

Мухика родился в Монтевидео 20 мая 1935 года и был избран президентом Уругвая в 2009 году. Он возглавлял страну до 2015 года.

В молодости, в 1960-70-е годы он воевал в составе отрядов леворадикального движения «Тупамарос», которое было вдохновлено идеями кубинской революции и использовало партизанские методы борьбы с властями, пишет ВВС.

Шесть раз он был ранен, и 14 лет провел в тюрьме. Большую часть срока Мухику держали в камере-одиночке.

Он дважды бежал из тюрьмы, один раз — через туннель вместе со 105 другими заключенными, что стало одним из крупнейших побегов в истории уругвайских тюрем.

На свободу он вышел в 1985 году, когда в Уругвае вновь воцарилась демократия.

День освобождения стал для Хосе Мухика самым счастливым воспоминанием. «Стать президентом было ничтожно мало по сравнению с этим», — говорил он.

В мае 2024 года у него диагностировали рак пищевода, который позже распространился на печень.

В январе Мухика сообщил, что диагностированный у него рак пищевода распространился на другие органы и не поддается лечению, он отказался от дальнейшего лечения и попрощался с соотечественниками.

До своего 90-летия Мухика не дожил несколько дней.

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