Умер «самый бедный президент в мире»2
- 16.05.2025, 18:13
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Бывший лидер Уругвая Хосе Мухика скончался в возрасте 89 лет.
Бывший лидер Уругвая Хосе Мухика, прозванный самым бедным президентом в мире за скромный образ жизни, умер в возрасте 89 лет.
«С глубоким прискорбием мы сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики», — написал президент Уругвая Яманду Орси в соцсети X.
По словам Орси, Мухика был не только президентом, но также активистом, примером для подражания и руководителем.
«Мы будем по тебе очень скучать, дорогой старина. Спасибо за все, что ты нам дал, и за огромную любовь к нашему народу», — добавил он.
Мухика родился в Монтевидео 20 мая 1935 года и был избран президентом Уругвая в 2009 году. Он возглавлял страну до 2015 года.
В молодости, в 1960-70-е годы он воевал в составе отрядов леворадикального движения «Тупамарос», которое было вдохновлено идеями кубинской революции и использовало партизанские методы борьбы с властями, пишет ВВС.
Шесть раз он был ранен, и 14 лет провел в тюрьме. Большую часть срока Мухику держали в камере-одиночке.
Он дважды бежал из тюрьмы, один раз — через туннель вместе со 105 другими заключенными, что стало одним из крупнейших побегов в истории уругвайских тюрем.
На свободу он вышел в 1985 году, когда в Уругвае вновь воцарилась демократия.
День освобождения стал для Хосе Мухика самым счастливым воспоминанием. «Стать президентом было ничтожно мало по сравнению с этим», — говорил он.
В мае 2024 года у него диагностировали рак пищевода, который позже распространился на печень.
В январе Мухика сообщил, что диагностированный у него рак пищевода распространился на другие органы и не поддается лечению, он отказался от дальнейшего лечения и попрощался с соотечественниками.
До своего 90-летия Мухика не дожил несколько дней.