Израиль и Сирия провели тайные переговоры по безопасности 16.05.2025, 18:33

Они прошли в Баку.

Израиль и Сирия провели тайные переговоры в Баку при посредничестве Азербайджана. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Израиль на встрече с представителями новых сирийских властей представляли высокопоставленные сотрудники сил безопасности – начальник оперативного управления Генштаба генерал-майор Одед Басюк и представители Совета по нацбезопасности. В переговорах также приняли участие представители Турции.

По данным источников, стороны обсудили стабилизацию обстановки на северной границе Израиля. Подробности не раскрываются.

Встреча стала первым прямым контактом между силовыми структурами Израиля и новым сирийским руководством после падения режима Башара Асада в конце прошлого года. До этого переговоры в Баку велись между израильскими и турецкими официальными лицами, которые представляли интересы новых сирийских властей.

Переговоры в Баку прошли на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа о планах смягчения санкций в отношении Сирии. Несмотря на первоначальные сомнения, израильские официальные лица положительно оценивают решение Трампа, рассматривая его как потенциальный шаг к дистанцированию Сирии от Ирана и, возможно, в перспективе, как шаг к включению Сирии в «Авраамовы соглашения», пишет Ynet.

Вопрос участия Дамаска в «Авраамовых соглашениях» Дональд Трамп обсудил в минувшую среду во время встречи в Эр-Рияде с фактическим лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа.

В марте потенциальное участие Дамаска в соглашениях обсуждал представитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф во время своего визита в Азербайджан. Он прибыл туда при координации с израильской стороной, желающей, в частности, вступления в соглашения Азербайджана.

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