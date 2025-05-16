Пашинян на встрече в Тиране пригласил Алиева выпить кофе
- 16.05.2025, 20:03
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Видеофакт.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выпить кофе. Видео диалога двух лидеров опубликовал азербайджанский информационно-аналитический портал Minval Politika.
«Пойдем кофе попьем», - предложил Пашинян, увидев Алиева. «Да, сейчас я тогда подойду, - ответил азербайджанский лидер, - Мне надо пообщаться с коллегами». «Хорошо», - согласился Пашинян.
Утром в СМИ появилась информация о встрече Пашиняна и Алиева во время саммита в Тиране. Позже Пашинян в Telegram-канале опубликовал видео, на котором главы двух государств беседовали за чашкой кофе. В ходе общения лидеры Армении и Азербайджана подчеркнули важность согласования текста мирного соглашения между двумя странами.