Пашинян на встрече в Тиране пригласил Алиева выпить кофе 16.05.2025, 20:03

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Видеофакт.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выпить кофе. Видео диалога двух лидеров опубликовал азербайджанский информационно-аналитический портал Minval Politika.

«Пойдем кофе попьем», - предложил Пашинян, увидев Алиева. «Да, сейчас я тогда подойду, - ответил азербайджанский лидер, - Мне надо пообщаться с коллегами». «Хорошо», - согласился Пашинян.

Утром в СМИ появилась информация о встрече Пашиняна и Алиева во время саммита в Тиране. Позже Пашинян в Telegram-канале опубликовал видео, на котором главы двух государств беседовали за чашкой кофе. В ходе общения лидеры Армении и Азербайджана подчеркнули важность согласования текста мирного соглашения между двумя странами.

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