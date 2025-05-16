Экономика РФ начала 2025 год с сильным замедлением 16.05.2025, 21:24

Это констатировал даже Росстат.

По данным Росстата, в первом квартале рост ВВП в России составил только 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года — это в три раза меньше, чем в последнем квартале 2024 года, и почти в четыре раза меньше, чем в первом квартале прошлого года, пишет The Moscow Times.

Эти цифры оказались хуже, чем ожидали российское Министерство экономического развития и независимые аналитики. По сравнению с предыдущим кварталом экономика даже сократилась на 0,4% — впервые с 2022 года.

Замедление наблюдается во всех сферах: промышленность вместо роста на 5,7% показала всего 1,1%, розничная торговля также замедлилась, а оптовая торговля начала сокращаться. По данным за апрель, ситуация продолжает ухудшаться — производство сокращается, транспортный грузопоток по российским железным дорогам упал почти на 10%.

Есть вероятность, что во втором квартале Россия официально войдет в техническую рецессию (дважды подряд отрицательный рост ВВП).

Правительство продолжает надеяться на рост ВВП на 2,5% за год, но реальность может быть значительно более скромной — около 1%, как считают эксперты.

Среди причин замедления: строгая денежная политика ЦБ, санкции, проблемы с импортом, высокая инфляция и низкие цены на нефть. Например, в апреле российская нефть Urals стоила только $54 за баррель вместо запланированных $70, а в середине мая — уже $50.

В результате бюджет недополучил значительную часть нефтегазовых доходов — они упали на 10%, а дефицит бюджета за январь-апрель вырос почти втрое. Правительство даже начало рассматривать возможность сокращения расходов на 2026 год.

При этом, как ни парадоксально, даже мирное соглашение с Украиной может нанести новый удар по экономике. Ведь около 40% прошлогоднего роста обеспечили государственные расходы на войну и выплаты контрактникам. Если военные расходы сократят, это приведет к росту безработицы и недовольству в регионах.

Эксперты считают, что даже в случае мира Путину придется ещё некоторое время поддерживать высокий уровень расходов на оборону, чтобы избежать экономического кризиса.

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