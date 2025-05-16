Украинские воины уничтожили российский ЗРК «БУК-М1» 16.05.2025, 22:29

Его стоимость – более 10 миллионов долларов.

На одном из ключевых направлений Силы обороны Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс «БУК-М1».

Об этом сообщает пресс-центр ОСГВ «Хортица».

Отмечается, что благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артрозведки «Черный лес» удалось обнаружить и скорректировать удар по российскому зенитному ракетному комплексу «БУК-М1» с боекомплектом во время перемещения.

Этот «фейерверк» от детонации БК — следствие точного попадания в современный ЗРК российской армии.

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