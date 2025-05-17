В мире отказываются торговать с Лукашенко 2 17.05.2025, 13:09

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Запас промышленной продукции на складах в Беларуси вырос почти вдвое.

Объем промышленной продукции на складах Беларуси по итогам января — апреля 2025 года в денежном выражении составил 11 миллиардов 166 миллионов 940 тысяч рублей, и это в 1,99 раза больше, чем за тот же период 2020-го, пишет «Позiрк».

Издание проанализировало данные Национального статистического комитета, и пришло к выводу, что хуже всего дела обстоят в Брестской области. Там запасы на складах выросли в 2,15 раза (с 652 миллионов 857 тысяч до одного миллиарда 403 миллионов 458 тысяч. Лучше всего по сравнению с другими регионами, свою продукцию удается продавать предприятиям Гродненской области. Там на складах запасы выросли в 1,84 раза (с 779 миллионов 183 тысяч до одного миллиарда 433 миллионов 667 тысяч).

Отмечается также соотношение запасов к среднемесячному объему выпуска за пять лет увеличилось с 79,1% до 79,8%.

Диктатор Лукашенко озадачился заметно падающим спросом на нашу технику в России и призывал заводы поднажать. По данным российского аналитического центра «АСМ-холдинг», за первые четыре месяца этого года продажи автотехники из Беларуси ощутимо просели. К примеру, в апреле МАЗ смог продать в России всего 35 автобусов. А с начала года — 74, что почти на 73% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

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