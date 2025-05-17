Президент Польши отправил письмо папе Льву XIV 17.05.2025, 14:30

Анджей Дуда

Анджей Дуда выразил уверенность, что понтифик поспособствует окончанию боевых действий в Украине.

Президент Польши Анджей Дуда в письме к папе римскому Льву XIV выразил надежду на скорое завершение войны в Украине. Глава государства написал специальное письмо в связи с официальным началом понтификата, которое состоится завтра, передает «Польское радио».

В письме президент вспоминает первые слова нового папы на площади Святого Петра в Ватикане — «Пусть мир будет с вами всеми». Анджей Дуда написал, что эти слова были восприняты с надеждой на быстрое завершение войны в Украине.

«Я верю, что Вашему Святейшеству будет дано содействовать прекращению этого конфликта — так, чтобы наша часть Европы снова могла наслаждаться миром; чтобы воплотилась здесь видение, изложенное нашим великим соотечественником, святым Иоанном Павлом II, а именно порядок, основанный на Декалоге, свободе, достоинстве каждого человека, уважении ко всем культурам и традициям, а также уважении права народов на самоопределение», — написал президент.

Анджей Дуда также выразил готовность Польши укреплять связи со Святым Престолом. Он также пожелал папе «всех Божьих благословений, необходимых для исполнения миссии Викария Христова — Строителя Мостов».

Завтра в Ватикане состоится месса, которая официально откроет понтификат Льва XIV, который известен в миру как Роберт Прево.

W niedzielę o 10:00 inauguracja pontyfikatu #LeonXIV. Na #Papież zostaną nałożone https://t.co/4Ik7b8eHAl. paliusz i Pierścień Rybaka. Uroczystość pełna jest symboliki podkreślającej związek z apostołem Piotrem i powierzoną mu misją kierowania Kościołem.

➡️https://t.co/BOKoFgFhZp pic.twitter.com/bPhpqI2Sdr — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) May 17, 2025

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