Сикорский назвал страну, которая может поставить Путина на место

Сикорский назвал страну, которая может поставить Путина на место2
- 17.05.2025, 17:15
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Сейчас же хозяин Кремля тянет время.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай приложить усилия для прекращения войны России против Украины, оказав давление на РФ с этой целью, передает Tagesspiegel (перевод - «Униан»).
- Страна, которая могла бы положить конец войне и поставить Путина на место, - это Китай, - заявил он.
По словам Сикорского, Россия является «экономическим вассалом Китая»:
- Если бы Китай пригрозил торговым эмбарго, Россия была бы вынуждена подчиниться.
На данный же момент, как отметил польский министр, Путин тянет время и серьезно настроен подчинить себе всю Украину.
- Он все еще убежден, что может победить, - добавил Сикорский.