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Сикорский назвал страну, которая может поставить Путина на место

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  • 17.05.2025, 17:15
  • 1,894
Сикорский назвал страну, которая может поставить Путина на место
Радослав Сикорский

Сейчас же хозяин Кремля тянет время.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай приложить усилия для прекращения войны России против Украины, оказав давление на РФ с этой целью, передает Tagesspiegel (перевод - «Униан»).

- Страна, которая могла бы положить конец войне и поставить Путина на место, - это Китай, - заявил он.

По словам Сикорского, Россия является «экономическим вассалом Китая»:

- Если бы Китай пригрозил торговым эмбарго, Россия была бы вынуждена подчиниться.

На данный же момент, как отметил польский министр, Путин тянет время и серьезно настроен подчинить себе всю Украину.

- Он все еще убежден, что может победить, - добавил Сикорский.

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