Сикорский назвал страну, которая может поставить Путина на место 2 17.05.2025, 17:15

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Радослав Сикорский

Сейчас же хозяин Кремля тянет время.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай приложить усилия для прекращения войны России против Украины, оказав давление на РФ с этой целью, передает Tagesspiegel (перевод - «Униан»).

- Страна, которая могла бы положить конец войне и поставить Путина на место, - это Китай, - заявил он.

По словам Сикорского, Россия является «экономическим вассалом Китая»:

- Если бы Китай пригрозил торговым эмбарго, Россия была бы вынуждена подчиниться.

На данный же момент, как отметил польский министр, Путин тянет время и серьезно настроен подчинить себе всю Украину.

- Он все еще убежден, что может победить, - добавил Сикорский.

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