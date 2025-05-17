В Беларуси для всех десятиклассников введут учебно-полевые сборы 1 17.05.2025, 17:43

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Они будут длиться 10 дней.

Министерство образования Беларуси объявило, что с 1 сентября 2025 года в школьную программу вносятся изменения. Одним из главных нововведений станет проведение учебно-полевых сборов для всех десятиклассников. Они будут длиться 10 дней и пройдут в конце учебного года — с 26 мая по 5 июня.

Первые такие сборы состоятся в 2026 году.

Также, начиная с 2025/2026 учебного года, количество уроков «Физическая культура и здоровье» увеличится с двух до трех в неделю. В министерстве объясняют это желанием увеличить физическую активность школьников и создать систему сохранения здоровья в школах.

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