В Беларуси для всех десятиклассников введут учебно-полевые сборы

В Беларуси для всех десятиклассников введут учебно-полевые сборы1
- 17.05.2025, 17:43
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Они будут длиться 10 дней.
Министерство образования Беларуси объявило, что с 1 сентября 2025 года в школьную программу вносятся изменения. Одним из главных нововведений станет проведение учебно-полевых сборов для всех десятиклассников. Они будут длиться 10 дней и пройдут в конце учебного года — с 26 мая по 5 июня.
Первые такие сборы состоятся в 2026 году.
Также, начиная с 2025/2026 учебного года, количество уроков «Физическая культура и здоровье» увеличится с двух до трех в неделю. В министерстве объясняют это желанием увеличить физическую активность школьников и создать систему сохранения здоровья в школах.