Стало известно, поедет ли Зеленский на инаугурацию Папы Римского
- 17.05.2025, 18:43
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Завтра Лев XIV официально вступит на престол.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит инаугурационную мессу новоизбранного Папы Римского Льва XIV в воскресенье, как и многие другие мировые лидеры. Об этом пишет Reuters со ссылкой на подтверждение от Ватикана.
Месса состоится на площади Святого Петра в Риме. Именно там американец Роберт Фрэнсис Прево будет официально провозглашен Папой Римским Львом XIV.
Ранее на этой неделе глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский намерен встретиться с другими мировыми лидерами на полях инаугурации.
По данным источников «Униан», кроме Зеленского в состав украинской делегации войдут первая леди Елена Зеленская, уже упомянутый Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Известно, что американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.