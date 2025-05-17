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Стало известно, поедет ли Зеленский на инаугурацию Папы Римского

  • 17.05.2025, 18:43
  • 1,188
Стало известно, поедет ли Зеленский на инаугурацию Папы Римского

Завтра Лев XIV официально вступит на престол.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит инаугурационную мессу новоизбранного Папы Римского Льва XIV в воскресенье, как и многие другие мировые лидеры. Об этом пишет Reuters со ссылкой на подтверждение от Ватикана.

Месса состоится на площади Святого Петра в Риме. Именно там американец Роберт Фрэнсис Прево будет официально провозглашен Папой Римским Львом XIV.

Ранее на этой неделе глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский намерен встретиться с другими мировыми лидерами на полях инаугурации.

По данным источников «Униан», кроме Зеленского в состав украинской делегации войдут первая леди Елена Зеленская, уже упомянутый Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Известно, что американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

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