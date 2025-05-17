Mazda рассекретила новый электрифицированный седан в спортивном стиле

Mazda рассекретила новый электрифицированный седан в спортивном стиле1
- 17.05.2025, 19:21
Запас хода авто - 1300 километров.
Линейку Mazda EZ-6 расширил вариант Sport Edition. Недорогой седан предложат в электрифицированных версиях с запасом хода до 1300 км.
О самой интересной «шестерке» Mazda сообщает сайт CarNewsChina.
Седану Mazda EZ-6 добавили спортивного стиля. Авто отличается темным глянцевым декором и особыми 19-дюймовыми дисками черного цвета. Также видны красные тормозные суппорты.
Салон Mazda EZ-6 украсили кожей и алькантарой, которые разбавлены контрастными красными швами и темным хромом. Установлены цифровой щиток приборов и 14,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло.
Кроме того, комплектация включает панорамную крышу, электропривод кресел, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности и аудиосистему Sony с 14 динамиками.
Новая «шестерка» Mazda доступна в нескольких электрифицированных вариантах. 258-сильный электромобиль способен разогнаться до сотни за 7,6 с. Можно выбрать батареи емкостью 56 и 68,8 кВт∙ч: запас хода составляет 480 и 600 км, соответственно.
Альтернатива — плагин-гибриды Mazda EZ-6 с 218-сильным электромотором и бензиновым генератором на 95 л. с. Есть версии, способные проехать 130 или 200 км в электрическом режиме, а расход топлива составляет 3,6 л на 100 км. Общий запас хода достигает 1300 км. Цена Mazda EZ-6 в Китае стартует с примерно 24 000 долларов.