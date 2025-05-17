Mazda рассекретила новый электрифицированный седан в спортивном стиле 1 17.05.2025, 19:21

Запас хода авто - 1300 километров.

Линейку Mazda EZ-6 расширил вариант Sport Edition. Недорогой седан предложат в электрифицированных версиях с запасом хода до 1300 км.

О самой интересной «шестерке» Mazda сообщает сайт CarNewsChina.

Седану Mazda EZ-6 добавили спортивного стиля. Авто отличается темным глянцевым декором и особыми 19-дюймовыми дисками черного цвета. Также видны красные тормозные суппорты.

Салон Mazda EZ-6 украсили кожей и алькантарой, которые разбавлены контрастными красными швами и темным хромом. Установлены цифровой щиток приборов и 14,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло.

Кроме того, комплектация включает панорамную крышу, электропривод кресел, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности и аудиосистему Sony с 14 динамиками.

Новая «шестерка» Mazda доступна в нескольких электрифицированных вариантах. 258-сильный электромобиль способен разогнаться до сотни за 7,6 с. Можно выбрать батареи емкостью 56 и 68,8 кВт∙ч: запас хода составляет 480 и 600 км, соответственно.

Альтернатива — плагин-гибриды Mazda EZ-6 с 218-сильным электромотором и бензиновым генератором на 95 л. с. Есть версии, способные проехать 130 или 200 км в электрическом режиме, а расход топлива составляет 3,6 л на 100 км. Общий запас хода достигает 1300 км. Цена Mazda EZ-6 в Китае стартует с примерно 24 000 долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com