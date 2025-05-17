Эр-Рияд переходит к следующему поколению вооружений 17.05.2025, 19:34

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Израилю придется догонять.

Саудовская Аравия и Соединенные Штаты подписали соглашение об оборонных закупках на сумму 142 миллиарда долларов. Это большая сумма даже для Саудовской Аравии, пишут detaly.co.il.

Для сравнения, достаточно сказать, что общий военный бюджет Саудовской Аравии составляет 78 миллиардов долларов — примерно половина суммы, которую Эр-Риад заплатит за оружие Соединенным Штатам. Это означает, что нынешняя гигантская сделка представляет собой стратегический шаг вперед для Саудовской Аравии.

«Саудовцы совершают скачок, заключив эту сделку, — заявил источник, занимающийся международной торговлей оружием. – При этом они переходят к следующему поколению во всех областях — будь то пассажирские самолеты или космические технологии, которые они хотят освоить».

Типы систем, которые Саудовская Аравия закупит, пока не объявлены и, вероятно, в целом еще не согласованы. В настоящее время это соглашение определяет финансовые рамки сделки между правительствами, основанные на общей оценке необходимого Саудовской Аравии оружия, оборудования и снаряжения, которое США готовы предоставить.

Ожидается, что в ближайшие дни в Саудовскую Аравию прибудет группа руководителей американских оружейных гигантов, таких как RTX, Northrop Grumman и Boeing, для окончательного согласования деталей.

Пока неизвестно, получат ли саудовцы одобрение на закупку самолетов F-35 — по цене 110 миллионов долларов за самолет — но даже без них у саудовцев не возникнет проблем с поиском американского оружия и боеприпасов, на которые можно потратить свои деньги.

Стоимость современных самолетов F-15, которыми уже владеет Саудовская Аравия, составляет около 100 миллионов долларов за штуку. Покупка современных самолетов F-15 или модернизация самолетов F-15, принадлежащих Саудовской Аравии, обойдется во многие миллиарды долларов.

Для защиты береговой линии страны, протяженность которой составляет более 2500 километров, саудовцам необходимы многочисленные ракетные батареи и радиолокационные системы. Что касается пусковой установки ПРО SM3, то предполагаемая стоимость одного запуска составляет 10–30 миллионов долларов.

Для борьбы с баллистическими ракетами, запускаемыми из Ирана саудовцам необходимы системы типа THAAD. Стоимость такой батареи ПРО составляет миллиард долларов. Стоимость каждой запущенной им ракеты-перехватчика составляет 8 миллионов долларов.

«Брать качеством, а не количеством»

В министерстве обороны Израиля и в оборонной промышленность с интересом и беспокойством следят за этими сделками. В настоящее время ожидается, что гигантская саудовская сделка усилит гонку вооружений, в которой Израиль уже участвует.

Саудовская Аравия — не враждебная страна, но Израиль должен сравнивать свой военный потенциал с военным потенциалом Саудовской Аравии. Как выразился высокопоставленный источник: «На Ближнем Востоке все может перевернуться с ног на голову. Однажды эта армия станет той, которой нам придется противостоять. И эта крупная сделка напоминает нам о том, насколько мы малы. У нас нет возможности конкурировать с Саудовской Аравией по количеству оружия. Только по качеству».

В США по-прежнему заявляют, что они считают своим долгом обеспечить Израилю качественное преимущество над военным потенциалом мусульманских стран. Однако по мере того, как такие страны, как Саудовская Аравия, совершенствуют свои возможности, бюджеты, которые Израилю приходится выделять для сохранения этого преимущества, увеличиваются.

Усиление гонки вооружений — хорошая новость для израильских компаний. Однако, наряду с растущим спросом на израильское оружие, израильской промышленности не нравится эксклюзивность, которой отмечена сделка с Саудовской Аравией, и дополнительные сделки, которые ожидают американские оружейные компании после визита Трампа в Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

За годы, прошедшие после подписания соглашений Авраама, страны Персидского залива стали важным объектом оружейных сделок для израильских компаний. Будущая нормализация отношений с Саудовской Аравией может иметь огромный потенциал для Израиля. Однако нынешний визит президента Дональда Трампа призван гарантировать, что этот рынок окажется в руках Америки.

Почти символично, что параллельно с визитом на этой неделе саудовцы с гордостью объявили о первой системе THAAD, произведенной в их стране, что является результатом американо-саудовского сотрудничества, — шаг, напоминающий сотрудничество между израильскими и американскими компаниями.

«Сомнительно, что американцы позволят им закупить израильские системы», — заявил источник, занимающийся закупками оружия у американских компаний.

«Может быть, в конце концов что-то останется и для Израиля»

В американских платформах, продаваемых по всему миру, можно найти различные системы, произведенные в Израиле. Авиационные системы от «Таасия авирит» (Israel Aerospace Industries) или летный шлем производства Elbit.

Таким образом, заказы, поступающие в Lockheed Martin, Boeing и другие компании, могут привести к увеличению производства этих систем и в Израиле. Однако этот рост не является очень значительным. Огромный потенциал для израильской промышленности может заключаться в нормализации отношений с Саудовской Аравией.

«Нормализация отношений с Саудовской Аравией могла бы открыть огромный рынок для Elbit Systems или Israel Aerospace Industries. Сейчас речь идет о сделке с США, к которой мы не имеем отношения. Компоненты, которые израильские компании поставляют для американской продукции, не окажут на нас большого влияния», — сказал Омри Эфрони, аналитик Oppenheimer Investment House, который занимается этой отраслью.

Высокопоставленный представитель израильской оборонной промышленности также подчеркнул, что реальный потенциал может заключаться в нормализации отношений с Саудовской Аравией: «Наши продажи странам Персидского залива сейчас незначительны. Были времена, когда они были выше. Нам нужно подождать и посмотреть, насколько Трамп будет строго охранять интересы американской промышленности».

«Если саудиты не положат все яйца в корзину Трампа и американской военной промышленности, возможно, для Израиля что-то останется. Саудиты и эмираты закупили оружие по всему миру. Так что у нас может быть потенциал».

Однако на данный момент настойчивое желание израильского правительства продолжить войну в Газе блокирует возможность такой нормализации. В отсутствие этого фактора израильским компаниям остается только смотреть на ликование американской военной промышленности и гадать, что бы произошло, если бы их не исключили.

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