Австрия победила на «Евровидении»
- 18.05.2025, 2:10
Лучшим стал певец JJ с песней «Wasted love».
В швейцарском городе Базель завершился 69-ый международный конкурс песни «Евровидение».
По результатам совместного голосования профессионального жюри и телезрителей победителем конкурса в этом году стала Австрия, которую с песней «Wasted love» представлял певец JJ.
Второе и третье место по результатам голосования заняли Израиль и Эстония соответственно. Австрия получила наибольшее количество голосов жюри — 258. Второе и третье место по его оценкам заняли Швейцария и Франция.