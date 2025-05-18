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Австрия победила на «Евровидении»

  • 18.05.2025, 2:10
Австрия победила на «Евровидении»

Лучшим стал певец JJ с песней «Wasted love».

В швейцарском городе Базель завершился 69-ый международный конкурс песни «Евровидение».

По результатам совместного голосования профессионального жюри и телезрителей победителем конкурса в этом году стала Австрия, которую с песней «Wasted love» представлял певец JJ.

Второе и третье место по результатам голосования заняли Израиль и Эстония соответственно. Австрия получила наибольшее количество голосов жюри — 258. Второе и третье место по его оценкам заняли Швейцария и Франция.

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