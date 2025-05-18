В Польше проходят выборы президента 18.05.2025, 8:27

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В первом туре за пост борются 13 кандидатов.

Сегодня, 18 мая, в Польше проходит первый тур выборов президента, сообщает Charter97.org со ссылкой на польские СМИ.

По прогнозам, основная борьба развернется между тремя кандидатами.

Избирательные участки будут работать с 7 утра до 21 часов вечера (08:00 - 22:00 по Минску).

Если ни один из кандидатов в президенты не получит больше 50% голосов, 1 июня состоится второй тур. В нем примут участие два претендента, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Новоизбранный президент должен принять присягу до 6 августа 2025, поскольку в этот день заканчиваются полномочия действующего главы государства Анджея Дуды.

Выдвигаться в президенты могут граждане Польши, которые достигли 35-летнего возраста, не лишены избирательных прав и собрали по меньшей мере 100 000 подписей в поддержку своей кандидатуры.

На нынешних выборах зарегистрировано 13 кандидатов

Рафал Тшасковский («Гражданская коалиция»)

Кароль Навроцкий (беспартийный, при поддержке партии «Право и справедливость»)

Славомир Менцен («Конфедерация»)

Магдалена Беят (беспартийная, при поддержке «Новые левые» и «Польской социалистической партии»)

Шимон Головня («Польша 2050»)

Артур Бартошевич (беспартийный)

Гжегож Браун («Конфедерация Польской Короны»)

Марек Якубяк («Кукиз15», «Федерация за Республику»)

Мацей Мацяк (беспартийный)

Иоанна Сенишин (беспартийная)

Кшиштоф Становский (беспартийный)

Марек Вох (беспартийный)

Адриан Зандберг (партия «Вместе»)

Хотя за пост президента будут соревноваться 13 кандидатов, согласно предвыборным опросам, основная борьба развернется между тремя политиками: Рафалом Тшасковским, Каролем Навроцким и Славомиром Менценом.

Согласно последнему опросу перед выборами, проведенным United Surveys для Wirtualna Polska 13-15 мая:

лидером президентской гонки остается Рафал Тшасковский с 31,5% поддержки, несмотря на снижение на 1,7 процентных пункта за неделю;

Кароль Навроцкий зафиксировал значительный рост и набрал 26,6%. Это скачок на целых 3,4 процентных пункта;

третье место в рейтинге занимает Славомир Менцен, который имеет 11,7% поддержки.

Если состоится второй тур с участием Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого, победу прогнозируют Тшасковскому с поддержкой в 56,2% против 43,8% у оппонента.

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