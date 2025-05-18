Главаря ХАМАС Синвара нашли мертвым в туннеле после удара Израиля 18.05.2025, 13:58

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Вместе с ним были ликвидированы и его помощники.

Главаря ХАМАС Мухаммеда Синвара нашли мертвым в тоннеле в Газе после удара Армии обороны Израиля. Вместе с ним погибли его помощники.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По сообщениям саудовского канала «Аль-Хадат», армия обороны Израиля нанесла удар по подземному командному комплексу ХАМАС в Газе, где был убит фактический главарь военного крыла Мухаммед Синвар.

Вместе с ним погибли еще 10 его помощников, а также, вероятно, командир бригады Рафах Мохаммед Шабана.

Израиль официально не подтвердил смерть лидеров ХАМАС, но сообщается, что удары уничтожили ключевых руководителей террористической группировки.

Что известно

Мухаммед Синвар возглавил военное крыло ХАМАС после гибели главнокомандующего Мухаммеда Дейфа в июле 2023 года. Он является младшим братом Яхьи Синвара - предыдущего лидера движения, убитого в октябре 2024-го.

Синвар считался одним из самых влиятельных командиров ХАМАС и был активно разыскиваемый за участие в террористических акциях против Израиля, включая похищение израильского солдата Гилада Шалита в 2006 году.

После масштабного нападения ХАМАС на южный Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибли около 1200 человек и было захвачено более 250 заложников, Израиль усилил операции против террористов в Газе.

Большинство высшего руководства ХАМАС было ликвидировано во время этих действий.

В то же время израильские официальные лица называли Мухаммеда Синвара ключевой преградой для переговоров об освобождении заложников и прекращении огня.

Удар Израиля

Израиль нанес авиаудар по бункеру под больницей в Секторе Газа, где мог находиться лидер ХАМАС Мохаммед Синвар.

Три израильских чиновника рассказали изданию, что удар был нанесен в городе Хан-Юнис. Синвар возглавляет военное крыло ХАМАС после гибели своего брата Яхьи Синвара и предшественника Мохаммеда Дейфа.

Axios отмечает, что смерть Синвара станет серьезным ударом по боевикам. Эти трое руководителей были организаторами терактов 7 октября.

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