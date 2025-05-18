Нападение ХАМАС 7 октября: целью был срыв переговоров между Израилем и Саудовской Аравией 18.05.2025, 14:25

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Израильские военные обнаружили секретный документ в туннеле под Газой.

Протокол совещания руководства ХАМАС показал, что атака 7 октября 2023 года должна была привести к срыву переговоров о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, сообщает The Wall Street Journal.

По словам израильских военных, документ был обнаружен в туннеле под Газой. Из него следует, что 2 октября 2023 года глава ХАМАС в Газе Яхья Синвар заявил на закрытом заседании движения, что необходимо начать планировавшуюся в течение двух лет атаку на Израиль, чтобы остановить сближение Эр-Рияда и Иерусалима. Для Синвара и ХАМАС это было неприемлемо.

Цель нападения, по замыслу Синвара, состояла в том, чтобы «добиться серьезных подвижек или стратегического сдвига в раскладе сил в регионе в отношении палестинского дела».

Он рассчитывал получить помощь от других поддерживаемых Ираном сил так называемой оси сопротивления Израилю. Он назвал угрозой то, что соглашение между Израилем и Саудовской Аравией откроет путь другим арабским и исламским странам к установлению отношений с израильским государством, что, по мнению ХАМАС, «маргинализирует палестинское дело».

После нападения ХАМАС 7 октября 2023 года Израиль начал широкомасштабную военную кампанию в Газе. По данным местного Минздрава, это привело к гибели более 60 тысяч человек.

Другие найденные в Газе документы также указывают на обеспокоенность руководства ХАМАС прогрессом американско-посреднических переговоров между Израилем и Саудовской Аравией. В сентябре 2023 года, согласно одной из записок, движение планировало эскалацию конфликта на Западном берегу и в Иерусалиме с целью осложнить дипломатическое сближение.

Согласно разведданным, Иран предоставлял ХАМАС финансирование, оружие и боевую подготовку, включая тренировки, проводившиеся незадолго до нападения. Хотя, как утверждается, Тегеран дал согласие на операцию, источники внутри «оси сопротивления» подчеркивают, что Иран и Хезболла не хотели напрямую участвовать в войне с Израилем.

7 октября 2023 года палестинские боевики ХАМАС совершили беспрецедентное нападение на юг Израиля, в результате которого погибли более 1200 человек. Тогда боевики взяли в плен около 250 человек, 100 из них еще удерживаются. Предполагается, что треть — уже мертвы.

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