С монахинями-лукашистками произошел казус в Риме

С монахинями-лукашистками произошел казус в Риме9
- 18.05.2025, 14:34
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Их «изгнали» из храма.
Представителей поддерживающего войну против Украины минского Свято-Елисаветинского монастыря 17 мая «прогнали от церкви в Риме», сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».
«Сестер Свято-Елисаветинского монастыря заметили торгующими латинскими церковными облачениями возле церкви Мадонна Перпетуо Соккорсо, находящейся в центре Рима — недалеко от базилики Санта-Мария-Маджоре. Церковь используется орденом редемпористов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к упомянутому ордену принадлежат двое греко-католических украинских священников из оккупированного Бердянска Иван Левицкий и Богдан Гелета, которые «два года провели в российском плену, подвергались издевательствам и пыткам и в июне 2024 года были освобождены в рамках обмена».
«То, что представительницы монастыря, который поддерживает российскую агрессию и помогает российской армии, развернули свою торговую точку возле храма, не могло не вызвать возмущения украинских и белорусских верующих, и они обратились к руководству церкви», — сообщает телеграм-канал.
В результате «скоординированных действий» верующих руководство римской церкви приняло решение «изгнать торгующих из храма».
Свято-Елисаветинский монастырь открыто поддерживает российскую военную агрессию и оказывает помощь российской армии.
В мае 2023 года обитель заявила о проведении в Минске концерта в поддержку «госпиталей и раненых бойцов русской армии, участвующих в спецоперации». Отмечалось, что собранные средства пойдут на «закупку медоборудования и лекарственных средств для госпиталей Донбасса». Анонс концерта был отмечен хештегом «Своих не бросаем», популярным у российской пропаганды. На афише мероприятия изобразили латинскую букву Z — символ вторжения РФ в Украину.
Посещая монастырь на Рождество, 7 января 2023 года, Александр Лукашенко поддержал сбор помощи для российских военных на фронте: «Вы делаете правильно. Не обращайте внимания на десяток-другой проплаченных людей. <…> Мы помогаем нашим русским братьям».