Страны Балтии готовят правила для борьбы с «теневым флотом» Путина 1 18.05.2025, 14:43

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Корабли РФ больше не спрячутся.

Ряд стран Европейского союза разработает правила обращения с судами так называемого «теневого флота» Российской Федерации в Балтийском море.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает на Delfi.

Заявление министра прозвучало на фоне инцидента в Эстонии, когда в ее экономических водах было замечено судно «теневого флота». Тогда экипаж судна отказался выполнять указания эстонских властей.

«Мы будем координировать и разрабатывать общие правила в рамках СГБМ о том, как действовать в случаях, когда суда не подчиняются инструкциям или суда классифицируются как "теневой флот" и вообще не имеют флага, как это было в этот раз. Они не должны подпадать под действие международных правовых норм, защищающих их юрисдикцию», - заявил Будрис.

Он рассказал, что Совет государств Балтийского моря также обсудил возможность ограничения движения теневых судов через проливы.

«Международное морское право в этой ситуации не совсем понятно, но очевидно, что, когда есть суда без флага, пространство для действий прибрежных государств шире», - сказал глава МИД Литвы.

По его мнению, расширение санкционного списка в отношении теневых судов также ограничит возможности России использовать свой флот.

«Еще одна мера - синхронизация всех имеющихся списков судов, которые находятся в разных санкционных списках, в разных юрисдикциях. Это Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство и Европейский Союз. Нам нужно расширить этот список. После 17-го пакета там сейчас 350 судов, нам нужно его полностью заполнить, чтобы еще больше снизить возможности России использовать флот и представлять для нас угрозу», - отметил Будрис.

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