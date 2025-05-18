Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность и произнес первую проповедь
- 18.05.2025, 15:08
Понтифик призвал к любви и единству.
Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность Понтифика и провозгласил свою первую проповедь, призывающую к «любви и единству», пишет La Stampa.
На инаугурационной мессе Папы Льва присутствовало более четырех тысяч сослужащих. Месса интронизации Папы прозвучала на испанском и английском языках — самых распространенных языках в мире, но также и на двух языках Папы-настоятеля.
После провозглашения Евангелия (на латинском и греческом языках) совершились особые обряды начала Понтификата: возложение паллиума и вручение кольца рыбака.
Кардинал-дьякон Доминик Мамберти возложил на плечи Папы Льва белый шерстяной паллиум — символ пастырской миссии и общения со Вселенской Церковью.
Кардинал Луис Антонио Тагле из Филиппин надел кольцо рыбака, символ власти папы, на палец Льва. Оно также отмечает Льва как преемника Святого Петра, апостола-рыбака и первого папы, который начал свое папство около 30 г. н. э.
Первая проповедь Папы
Лев XIV в своей проповеди сказал, что авторитет Церкви должен быть основан на милосердии, а не на «религиозной пропаганде или силе».
Он призвал к созданию единой Церкви, которая приветствует всех, ценит разнообразие и отвергает ненависть и разделение, ссылаясь на задачу Святого Петра «любить больше».
«В наше время мы все еще видим слишком много разногласий, слишком много ран, вызванных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед различием и экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли и маргинализирует самых бедных», — сказал он.
Вместо этого он призывал к миру, где «царит мир».
«Это миссионерский дух, который должен вдохновлять нас; не замыкаться в своих малых группах и не чувствовать себя выше мира», — сказал он.
Лев также восхвалял «личную историю каждого человека и социальную и религиозную культуру каждого народа».
Он спросил: если бы восторжествовала любовь, «не прекратились бы все конфликты и не вернулся бы мир?».