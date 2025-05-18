Эстония обвинила Россию в задержании нефтяного танкера 6 18.05.2025, 20:13

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Фото: vesselfinder.com

Таллинн уведомил союзников об инциденте.

Министерство иностранных дел Эстонии в воскресенье, 18 мая, обвинило Россию в задержании нефтяного танкера Green Admire, сообщает «Немецкая волна».

Судно под флагом Либерии, принадлежащее греческой компании, вышло из эстонского порта Силламяэ

и следовало через территориальные воды РФ по ранее согласованному маршруту, сообщили в Таллинне. Судно, покинувшее эстонскую гавань накануне около 18.30, перевозит сланцевое масло, отметила эстонская медиакомпания ERR.

Вскоре после полуночи представители российских властей остановили судно и направили его к принадлежащему России острову Гогланд, куда оно и прибыло около четырех часов утра, добавили в ERR. По данным журналистов, сейчас судно стоит у этого острова на якоре.

«При выходе из порта Силламяэ суда проходят через территориальные воды Российской Федерации, поскольку данный маршрут является более безопасным для крупных судов, чем проход между отмелями в эстонских водах. Такой безопасный для судов маршрут был согласован между Россией, Эстонией и Финляндией», - пояснила ERR.

«Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, Эстония перенаправит движение в Силламяэ и из него исключительно через территориальные воды Эстонии», - говорится в пресс-релизе эстонского МИД. Его глава Маргус Цахкна заявил, что РФ ведет себя «непредсказуемо». «Я проинформировал наших союзников о произошедшем», - добавил он.

Эстония обвинила РФ в нарушении ее воздушного пространства

Цахкна 15 мая заявил, что двумя днями ранее российский истребитель вторгся в воздушное пространство Эстонии с целью защитить нефтяной танкер, относящийся к российскому «теневому флоту». Речь шла о судне Jaguar, которое шло под флагом Габона в нейтральных водах Финского залива. Эстонские военные пытались заставить танкер проследовать в территориальные воды Эстонии, где у них было бы право задержать его. Однако, несмотря на эти усилия, Jaguar продолжил движение в сторону Приморска - крупнейшего российского нефтеналивного порта на Балтике.

На выложенных в Telegram видео запечатлен предположительно российский истребитель Су-35, который, как заявили власти Эстонии, вторгся в ее воздушное пространство. Временный поверенный в делах России был вызван в министерство иностранных дел в Таллинне, где ему вручили ноту.

Как написал в соцсети X Маргус Цахкна, инцидент является «очередным примером того, что Россия представляет собой серьезную угрозу не только из-за своей войны в Украине, но и для НАТО в целом». Глава эстонского МИД отметил, что с помощью «теневого флота» Россия продолжает экспортировать нефть в обход западных санкций.

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