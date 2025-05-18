Румыния снова видит «признаки российского вмешательства» в выборы

Румыния снова видит «признаки российского вмешательства» в выборы1
- 18.05.2025, 21:01
В Telegram и других социальных сетях запущена «вирусная кампания фейковых новостей».
Правительство Румынии зафиксировало «признаки российского вмешательства» в проведение второго тура выборов президента страны, сообщает «Немецкая волна».
«В ходе продолжающихся президентских выборов в Румынии мы снова видим признаки российского вмешательства», - написал представитель румынского МИДа Андрей Цэрня в соцсети Х в воскресенье, 18 мая.
По его словам, в Telegram и других социальных сетях была запущена «вирусная кампания фейковых новостей», чтобы повлиять на избирательный процесс.
Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к мессенджеру в связи с президентскими выборами в Румынии с просьбой «заставить замолчать консервативные голоса».
«Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы», - написал Дуров в своем Telegram-канале, сопроводив вопрос о названии страны, которая попросила это сделать, эмодзи багета.