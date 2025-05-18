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Румыния снова видит «признаки российского вмешательства» в выборы

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  • 18.05.2025, 21:01
Румыния снова видит «признаки российского вмешательства» в выборы
Фото: Vadim Ghirda/AP/picture alliance

В Telegram и других социальных сетях запущена «вирусная кампания фейковых новостей».

Правительство Румынии зафиксировало «признаки российского вмешательства» в проведение второго тура выборов президента страны, сообщает «Немецкая волна».

«В ходе продолжающихся президентских выборов в Румынии мы снова видим признаки российского вмешательства», - написал представитель румынского МИДа Андрей Цэрня в соцсети Х в воскресенье, 18 мая.

По его словам, в Telegram и других социальных сетях была запущена «вирусная кампания фейковых новостей», чтобы повлиять на избирательный процесс.

Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к мессенджеру в связи с президентскими выборами в Румынии с просьбой «заставить замолчать консервативные голоса».

«Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы», - написал Дуров в своем Telegram-канале, сопроводив вопрос о названии страны, которая попросила это сделать, эмодзи багета.

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