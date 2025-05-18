Президентские выборы в Польше: появились результаты экзитполов

Президентские выборы в Польше: появились результаты экзитполов1
- 18.05.2025, 22:04
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(Обновляется) Будет второй тур.
В Польше сегодня, 18 мая, состоялся первый тур президентских выборов. В 22:00 по-минскому времени по всей стране закрылись избирательные участки.
Согласно данным экзитполов Ipsos для телеканалов TVN, TVP и Polsat, в первом туре с минимальным перевесом лидирует кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский — 30,8%, второй — кандидат от «Права и справедливости» Кароль Навроцкий, набравший 29,1%.
Третье место у лидера «Конфедерации» Славомира Менцена — 15,4%.
Четвертым неожиданно стал антиукраинский кандидат Гжегож Браун — 6,2%, кандидат от партии «Вместе» — 5,2%, спикер польского Сейма Шимон Головня — 4,8%, кандидат от «Левых» Магдалена Беят — 4,1%.