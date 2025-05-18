закрыть
18 мая 2025, воскресенье, 22:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президентские выборы в Польше: появились результаты экзитполов

1
  • 18.05.2025, 22:04
  • 1,838
Президентские выборы в Польше: появились результаты экзитполов
Фото: Getty Images

(Обновляется) Будет второй тур.

В Польше сегодня, 18 мая, состоялся первый тур президентских выборов. В 22:00 по-минскому времени по всей стране закрылись избирательные участки.

Согласно данным экзитполов Ipsos для телеканалов TVN, TVP и Polsat, в первом туре с минимальным перевесом лидирует кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский — 30,8%, второй — кандидат от «Права и справедливости» Кароль Навроцкий, набравший 29,1%.

Третье место у лидера «Конфедерации» Славомира Менцена — 15,4%.

Четвертым неожиданно стал антиукраинский кандидат Гжегож Браун — 6,2%, кандидат от партии «Вместе» — 5,2%, спикер польского Сейма Шимон Головня — 4,8%, кандидат от «Левых» Магдалена Беят — 4,1%.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров
Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина