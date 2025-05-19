Выборы в Польше: в первом туре побеждает Рафал Тшасковский

Выборы в Польше: в первом туре побеждает Рафал Тшасковский4
- 19.05.2025, 7:59
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Во второй тур выходит Кароль Навроцкий.
В Польше Государственная избирательная комиссия подсчитала 99% голосов на президентских выборах, которые прошли 18 мая.
Уже известны данные с участков за границей. Польшу ждет второй тур президентских выборов, пишет onet.pl.
В первом туре с минимальным перевесом лидирует кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский — 31,2%, второй — кандидат от «Права и справедливости» Кароль Навроцкий, набравший 29,7%.
Третье место у лидера «Конфедерации» Славомира Менцена — 14,9%.
Четвертым неожиданно стал антиукраинский кандидат Гжегож Браун — 6,4%%, спикер польского Сейма Шимон Головня — 5%, кандидат от партии «Вместе» Андриан Зандберг — 4,8%, кандидат от «Левых» Магдалена Беят — 4,2%, журналист Кшиштоф Становский — 1,2%.
Результаты голосования почти совпадают с данными позднего опроса Ipsos для TVP, TVN и Polsat, согласно которому в первом туре президентских выборов выигрывает Тшасковский — 31,2%, на втором месте — Навроцкий с результатом 29,7%, пишет Onet.
Таким образом, эти двое кандидатов проходят во второй тур выборов президента, который состоится 1 июня. Новоизбранный президент должен принять присягу до 6 августа 2025 года.