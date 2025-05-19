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В Беларуси рекордно обмелели реки

  • 19.05.2025, 8:35
В Беларуси рекордно обмелели реки

Припять впервые за несколько десятков лет не вышла из берегов.

Водоемы Беларуси этой весной рекордно обмелели. К примеру, в Брестской области не сформировалось весеннее половодье. Припять уже ведет себя не так, как обычно — впервые за несколько десятков лет весной не вышла из берегов. Эксперты говорят, что если в ближайшее время сохранится сухая погода, то уровень воды может приблизиться к минимальным значениям за всю историю метеонаблюдений. Какие это несет риски и угрозы, рассказали на госТВ.

30 миллионов кубометров воды сегодня недостает в водохранилище рыбхоза «Селец». Это практически 2/3 его объема. На рыбхоз «Селец» приходится до четверти объемов выращивания отечественной рыбы — карповые, осетровые, сом, щука, карась. В год до 3 000 тонн, не считая маточного поголовья.

То, что сегодня видеться живописным песчаным берегом, раньше полностью закрывала водная толщ. Принцип прост — водохранилище сродни большому банку, который пополняется за счет реки Ясельда. Отсюда воду направляют в пруды для выращивания 15 видов рыб. Но не в этом году. За 37 лет работы в хозяйстве директор не припомнит такого. Такого критического снижения уровня воды в нашем водохранилище еще не было, заявляют в рыбхозе.

Летняя засуха, сухая осень, бесснежная зима и скромная на осадки весна — все это привело к масштабному обмелению. В хозяйстве вынуждено перешли на сберегающий метод выращивания рыбы. Что это значит? Объем воды в прудах снизили к критическим 80%. Подключили насосы, чтобы перекачивать воду с самой нижней точки хозяйства, беря на себя дополнительные расходы по электроэнергии. Самая экстремальная мера — опустошили четыре пруда. Это был единственный шанс, чтобы до нормальной отметки наполнить соседние водоемы.

Впрочем, водный кризис коснулся всех рыбных хозяйств страны. Буквально — задыхаются.

— К сожалению, в этом году эта ситуация по всей стране. Коллеги мои при общении также обращают внимание, что сегодня остались без воды. Это и Витебская область, Поставы, и Минская область, и наши Ганцевичи и Полесье, Свислочь имеют дефицит воды, — говорит директор опытного рыбхоза «Селец» Юрий Баженов.

В этом году реки Брестской области лишились весеннего половодья — за зиму выпала лишь половина от климатической нормы осадков, весенний сток ожидается самым низким за последние 20 лет.

— Мы наблюдаем реальную засуху, — говорит завлабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик. — Засуха привела, например, к тому, что крупные животные оказались в недостатке кормовой базы, поэтому они приблизились к населенным пунктам. Например, лисы, енотовидные собаки. Из-за недостатка влаги этот сезон будет испытанием для нашей зональной природы.

Если сухая погода сохранится, уровни воды в реках достигнут минимальных отметок за всю историю гидрологических метеонаблюдений, прогнозируют эксперты.

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