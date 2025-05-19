Археологи нашли «затерянный мир» предков человека 19.05.2025, 9:17

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В Мадурском проливе обнаружены останки Homo erectus.

Международная группа археологов из Нидерландов, Индонезии, Австралии, Германии и Японии нашла фрагменты черепов древних предков человека Homo erectus и останки 36 видов животных на дне Мадурского пролива у острова Ява. Исследование опубликовано в научном журнале Quaternary Environments and Humans (QEH).

«Впервые мы получили доказательства, что Homo erectus заселял не только остров Ява, но и обширные низменности Сундаленда — древнего сухопутного моста между азиатским материком и индонезийскими островами», — пояснил соавтор работы Гарольд Бергхейс из Лейденского университета (ФРГ).

Особый интерес вызвали следы разделки туш животных. Находки свидетельствуют о том, что древние люди активно охотились на крупных быков и добывали костный мозг — практика, ранее не встречавшаяся у яванских популяций Homo erectus, но известная у их материковых собратьев. Это может указывать на культурный обмен между разными группами древних людей.

Другими важными открытиями стали следы разделки черепашьих панцирей, остатки моллюсков, составлявших важную часть рациона, и кости вымерших животных: азиатских бегемотов, комодских варанов и речных акул.

По словам исследователей, возраст находок составил 140 тыс. лет. В те времена Сундаленд напоминал современную африканскую саванну — сухую степь с лесами вдоль рек, где обитали слоны, носороги и другие крупные животные.

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