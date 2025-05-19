Google предлагает заменить персональный компьютер смартфоном

Google предлагает заменить персональный компьютер смартфоном3
- 19.05.2025, 11:58
Новая функция появится совсем скоро.
Google разрабатывает новый режим для Android, который позволит пользователям подключать свои смартфоны к мониторам и работать в формате, схожем с персональным компьютером.
Эта функция, известная как Android Desktop Mode, обещает сделать использование мобильных устройств более удобным и многофункциональным.
Согласно информации издания GSMArena, данная возможность уже была замечена в коде Android в 2023 году. Но сейчас она приближается к стадии окончательной доработки.
Хотя запуск функции в Android 16 маловероятен, ожидается, что она появится вместе с Android 17, который, возможно, будет представлен с новыми моделями смартфонов Pixel.
Android Desktop Mode предложит пользователям полноценную многозадачность с изменяемыми размерами окон приложений и навигацией, привычной для настольных систем.
Также предусмотрен плавный переход между мобильным и десктопным интерфейсами при подключении устройства к внешнему дисплею.
На первом этапе функция будет активироваться при соединении телефона к монитору через USB-C. В будущем возможно добавление поддержки беспроводного подключения, как это уже реализовано у конкурентов, таких как Samsung и Motorola.