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Google предлагает заменить персональный компьютер смартфоном

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  • 19.05.2025, 11:58
Google предлагает заменить персональный компьютер смартфоном

Новая функция появится совсем скоро.

Google разрабатывает новый режим для Android, который позволит пользователям подключать свои смартфоны к мониторам и работать в формате, схожем с персональным компьютером.

Эта функция, известная как Android Desktop Mode, обещает сделать использование мобильных устройств более удобным и многофункциональным.

Согласно информации издания GSMArena, данная возможность уже была замечена в коде Android в 2023 году. Но сейчас она приближается к стадии окончательной доработки.

Хотя запуск функции в Android 16 маловероятен, ожидается, что она появится вместе с Android 17, который, возможно, будет представлен с новыми моделями смартфонов Pixel.

Android Desktop Mode предложит пользователям полноценную многозадачность с изменяемыми размерами окон приложений и навигацией, привычной для настольных систем.

Также предусмотрен плавный переход между мобильным и десктопным интерфейсами при подключении устройства к внешнему дисплею.

На первом этапе функция будет активироваться при соединении телефона к монитору через USB-C. В будущем возможно добавление поддержки беспроводного подключения, как это уже реализовано у конкурентов, таких как Samsung и Motorola.

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