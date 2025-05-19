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Россия наращивает военное присутствие у границы с Финляндией

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  • 19.05.2025, 13:58
  • 2,814
Россия наращивает военное присутствие у границы с Финляндией

Информацию подтвердили в НАТО.

По последним спутниковым снимкам, подтвержденным представителями НАТО, российские войска активно укрепляют военную инфраструктуру у границы с Финляндией, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

На спутниковых снимках видно новые ряды палаток, склады для военной техники, обновленные ангары для истребителей и восстановительные работы на вертолетной базе, которая ранее была заброшена.

Хотя это пока лишь начальная фаза масштабного расширения, военные эксперты отмечают, что нынешнее скопление сил не сравнимо с тем, что было у границы с Украиной перед полномасштабным вторжением в 2022 году. Сейчас вдоль финской границы размещено немного российских войск, а финские власти не считают текущую ситуацию серьезной угрозой.

Финляндия стала членом НАТО два года назад. Длина границы с Россией составляет почти 1330 километров — это самая протяженная граница среди всех стран НАТО. Этот регион, включая Арктику, может стать новым очагом напряженности.

В недавних военных учениях в Арктике участвовали американские и финские войска. По словам финских военных, если боевые действия в Украине прекратятся, Россия перебросит тысячи солдат к финской границе — ожидается, что численность войск в регионе в ближайшие пять лет утроится.

По словам экспертов, российские войска в перспективе будут увеличены, особенно в районах, прилегающих к НАТО. Спутниковые данные показывают возвращение вертолетов на базу под Мурманском, где их не было более 20 лет.

Кроме того, увеличивается активность на базах неподалеку от Эстонии и других регионах северо-запада России.

Финские военные отмечают, что увеличение российских войск в регионе произойдет после окончания боевых действий в Украине.

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