Из Беларуси в Россию пытались ввезти крупную партию клубней чуфы

Из Беларуси в Россию пытались ввезти крупную партию клубней чуфы2
- 19.05.2025, 15:42
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Необычный контрабандный груз везли под видом стройматериалов.
В Смоленской области задержали необычный контрабандный груз с территории Беларуси: около 2 тонн клубней растения чуфы под видом товаров прикрытия. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.
В Россельхознадзоре уточнили, что у перевозчика не оказалось необходимых в случае легальной поставки фитосанитарных сертификатов страны-отправителя, как и каких-либо других сопроводительных документов.
В итоге груз задержали и после проверок отправили на утилизацию.
Чуфа — это многолетнее травянистое растение из рода сыть семейства осоковых. Оно используется, например, как добавки в кондитерской промышленности. Из клубеньков также получают растительное масло, а в пережаренном виде могут быть заменителями кофе. Чуфа также популярна в качестве прикормки для ловли карпа.