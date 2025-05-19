Из Беларуси в Россию пытались ввезти крупную партию клубней чуфы 2 19.05.2025, 15:42

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Необычный контрабандный груз везли под видом стройматериалов.

В Смоленской области задержали необычный контрабандный груз с территории Беларуси: около 2 тонн клубней растения чуфы под видом товаров прикрытия. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

В Россельхознадзоре уточнили, что у перевозчика не оказалось необходимых в случае легальной поставки фитосанитарных сертификатов страны-отправителя, как и каких-либо других сопроводительных документов.

В итоге груз задержали и после проверок отправили на утилизацию.

Чуфа — это многолетнее травянистое растение из рода сыть семейства осоковых. Оно используется, например, как добавки в кондитерской промышленности. Из клубеньков также получают растительное масло, а в пережаренном виде могут быть заменителями кофе. Чуфа также популярна в качестве прикормки для ловли карпа.

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