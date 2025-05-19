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Исследование выявило, какие народы совершили самую длинную доисторическую миграцию на Земле

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  • 19.05.2025, 20:53
  • 5,734
Исследование выявило, какие народы совершили самую длинную доисторическую миграцию на Земле

Их путь охватывал более 20 тысяч километров.

Международное исследование, проведенное учеными из Наньянского технологического университета в Сингапуре (NTU Singapore), показало, что древние жители Азии совершили самую протяженную доисторическую миграцию в истории человечества. Их путь охватывал более 20 тысяч километров – от Северной Азии до самой южной точки Южной Америки.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Science, основано на анализе ДНК 1537 человек из 139 этнических групп. Проект был поддержан консорциумом GenomeAsia100K – международной инициативой по изучению азиатских геномов. В работе участвовали 48 ученых из 22 научных учреждений по всему миру.

Генетические данные позволили исследователям реконструировать древний миграционный путь, который начался в Африке, прошел через Северную Азию и завершился на Огненной Земле в Южной Америке – последней границе расселения древних людей. Маршрут пролегал через суровые условия, включая ледниковые области и горные долины Анд.

Одним из ключевых открытий стало то, что древние переселенцы достигли северо-западной оконечности Южной Америки, где современная Панама граничит с Колумбией, около 14 тысяч лет назад. Из этой точки популяция разделилась на несколько групп, которые расселились по различным регионам – Амазонии, Сухому Чако и Патагонии.

Исследование также проливает свет на генетические последствия этой миграции. Доцент Ким Хи Лим из NTU, один из авторов работы, отметил, что продолжительное путешествие привело к сокращению генетического разнообразия среди мигрантов. Это могло повлиять на их способность противостоять болезням в новых условиях.

«Эти мигранты несли с собой только часть генофонда своих предков. Снижение генетического разнообразия могло ограничить их иммунитет к новым инфекциям», – пояснил Ким Хи Лим.

Профессор Стефан Шустер, старший автор статьи и научный директор консорциума GenomeAsia100K отметил: «Наши данные показывают, что азиатские популяции обладают гораздо большим генетическим разнообразием, чем считалось ранее».

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