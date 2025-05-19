В Индии девять человек арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Пакистана
- 19.05.2025, 21:49
Задержания происходят на фоне недавно обострившегося конфликта между странами.
По меньшей мере девять человек задержали в разных районах Индии. Их подозревают в шпионаже в пользу Пакистана. Об этом сообщает телеканал NDTV.
В число задержанных входят:
Тревел-блогер Джоти Малхотра. По данным полиции, она контактировала с пакистанскими властями и дважды посещала Пакистан;
Студент факультета политологии Давендра Сингх Дхиллон. 12 мая его задержали за фотографию пистолета и оружия, выложенную в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена);
Охранник Науман Илахи. По данным полиции, он получал деньги из Пакистана на счет своего родственника за предоставление информации властям Исламабада;
Арман. Арестовали 16 мая за передачу конфиденциальной информации Пакистану, находится под следствием;
Тариф. Был задержан через два дня после Армана. По данным полиции, увидев сотрудников при исполнении, он попытался удалить из телефона некоторые чаты;
Бизнесмен Шахзад. По данным полиции, передавал кураторам конфиденциальную информацию, касающуюся национальной безопасности;
Мохаммад Муртаза Али. По данным индийской разведки, шпионил для пакистанских спецслужб через самостоятельно разработанное мобильное приложение;
Гражданка Газала и гражданин Ямин Мохаммад. Подробности не приводятся.
Задержания происходят на фоне недавно обострившегося конфликта между Индией и Пакистаном. 22 апреля в Джамму и Кашмире пакистанцы открыли огонь и застрелили 26 туристов. Индия обвинила в этом власти Пакистана и 6 мая начала операцию «Синдур». В результате погибло 26 человек. Стороны договорились о прекращении огня 10 мая.