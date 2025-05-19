ВСУ обнаружили в укрытии и сожгли российский танк Т-72БЗ на Лиманском направлении
- 19.05.2025, 22:02
Видеофакт.
Пилоты подразделения «Signum» 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха на Лиманском направлении сожгли российский танк Т-72БЗ с боекомплектом в укрытии.
Известно, что бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады обнаружили этот танк: он регулярно выезжал работать по переднему краю с укрытой огневой позиции, информирует Цензор.НЕТ.
«Враг регулярно пополнял запасы для ведения огневой активности. Присутствие воды четко указывает — позиция живая. Свежие накаты, следы от техники и катки подсказывают — место активно использовалось недавно. Танк, обвешанный всем возможным — от активной брони до кучи всякого лома — получил прямое попадание кумулятивным боеприпасом», - добавили воины.