Трамп угрожает санкциями всем покупателям иранской нефти 2.05.2025, 3:12

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Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что все закупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены, и что любая страна или лицо, которое осуществляет такие покупки, будет немедленно подвергнуто вторичным санкциям.

«Им не будет позволено вести бизнес с Соединенными Штатами Америки любым способом», – добавил он в сообщении на Truth Social.

29 апреля США ввели санкции против компаний из Ирана и Китая за закупку компонентов для ракетного топлива для иранского Корпуса стражей исламской революции.

26 апреля делегации США и Ирана провели в Омане третий раунд косвенных переговоров по ограничению ядерной программы Тегерана. Они завершились обещанием продолжить переговоры и, возможно, провести еще одну встречу на высоком уровне на следующих выходных

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