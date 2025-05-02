Трамп угрожает санкциями всем покупателям иранской нефти
- 2.05.2025, 3:12
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Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что все закупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены, и что любая страна или лицо, которое осуществляет такие покупки, будет немедленно подвергнуто вторичным санкциям.
«Им не будет позволено вести бизнес с Соединенными Штатами Америки любым способом», – добавил он в сообщении на Truth Social.
29 апреля США ввели санкции против компаний из Ирана и Китая за закупку компонентов для ракетного топлива для иранского Корпуса стражей исламской революции.
26 апреля делегации США и Ирана провели в Омане третий раунд косвенных переговоров по ограничению ядерной программы Тегерана. Они завершились обещанием продолжить переговоры и, возможно, провести еще одну встречу на высоком уровне на следующих выходных