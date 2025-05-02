Перспективы победы Украины 1 Александр Немец, kasparov.ru

2.05.2025, 8:24

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Украинские военные и политические обозреватели склонны к оптимизму.

Да, Путин еще жив. Да, так называемая РФ («И вы, мундиры голубые, и ты, покорный им народ») еще существует. Да, в Овальном кабинете Белого дома уютно устроился Трамп. И, тем не менее, украинские военные и общеполитические обозреватели совсем не склонны к пессимизму.

Напротив, они подсчитывают: «Согласно данным Генштаба ВСУ, подтвержденным Западными разведками, потери орков убитыми и изувеченными еще до конца апреля достигли 950 тысяч (включая не меньше 500 тысяч в течение последних 16 месяцев, с начала 2024 года). Когда же будет один миллион – к концу мая или того раньше?»

И ведь это не считая огромных небоевых потерь орков!

В Москве бахвалятся планами нового летнего наступления: «Вот отпразднуем как следует День Победы, да как развернемся, да как ударим!». Но украинских военных это совсем не пугает. Почему? Потому что в их руках появилось наконец Оружие Победы. Это дроны, ближние и дальние, и, в несколько меньшей степени, ракеты дальнего действия.

Рассмотрим такой серьезный источник как лондонский еженедельник The Economist 04.12.25, c.13, статья «Дайте им (Украине) деньги». (сокращенный перевод)

«Казалось бы, Украине сейчас совсем худо (в результате предательства Трампа). Но в Киеве, напротив, уверенное настроение.

Во-первых, Украина обоснованно рассчитывает на крупную помощь из Европы. Во-вторых, могучая военная промышленность Украины восстановилась и вновь работает на полную мощность. В 2022 году, когда началась Война, ее продукция составила всего 1 миллиард долларов. В этом, 2025 году эта продукция, как ожидается, достигнет 15 миллиардов долларов.

В добавление к «старым» (еще советским) военным заводам, имеют место сотни новых военных стартапов, которые включают производство артиллерии, боеприпасов, бронемашин и, главное, ракет и дронов. Дроны изменили поле боя этой Войны. Новосозданные украинские компании выпускают эти дроны миллионами (!), причем они дешевле и лучше западных версий дронов.

Украинские дроны малых дистанций (FPV и другие) выявляют и уничтожают на поле боя всё, вплоть до отдельного солдата. Украинские дроны и ракеты дальних дистанций уничтожают (на глубину до 1500 км от украинской территории) российские командные центры, склады боеприпасов, казармы и промышленные объекты.

И никто (из Вашингтона) не требует от ВСУ «Эти цели можно поражать, а эти нельзя!» (Китай поставляет компоненты дронов, но таких дурацких требований Китай ВСУ не предъявляет.)

Украинские официальные лица заявляют, что сейчас (благодаря, в основном, дронам) на одного погибшего бойца ВСУ приходится от 7 до 10 убитых российских солдат. В результате численное превосходство войск РФ сводится почти к нулю. Вот почему армия РФ уже девять месяцев с огромными потерями безуспешно штурмует Покровск. И речи нет об украинском коллапсе!

Успехи ВСУ были бы еще больше, если бы европейские страны и ЕС в целом оказывали больше финансовой помощи и больше поставок оружия Украине. Но из всех европейских военных корпораций, сейчас долговременные военные контракты (для Германии и Украины) выполняет только германский Rheinmetall.

Финансовая поддержка Европы гораздо важней поставок оружия. Военная промышленность Украины могла бы выпустить в 2025 году оружия на 35 миллиардов долларов – если бы у правительства Украины были деньги оплатить военные контракты.

Европейские правительства должны также создавать совместные с Украиной военные предприятия, в первую очередь для производства высокоточных ракет и, что особенно важно для Украины, систем ПРО для защиты от российских ракет. Отдельные страны Европы, в первую очередь Дания (главная жертва агрессии Трампа!), уже идут по этому пути.

В любом случае, подобная финансовая помощь стран Европы может легко компенсировать прекращение финансовой и военной помощи Украине со стороны США.» (конец сообщения)

Я готов подписаться по каждой фразой этого сообщения. Уже в этом году, даже при «неполной финансовой европейской помощи» Украине, украинская военная промышленность вполне может произвести несколько миллионов «фронтовых дронов» (дронов малых дистанций) и до 100 тысяч «дальних дронов».

Уже сегодня горят «банный комплекс на Рублевке» и несколько объектов в Расчленинграде плюс завод «Кремний Эл» в Брянске, видимо, крупнейший в РФ производитель военной микроэлектроники.

Из многих украинских публикаций на эту тему (не менее десятка в день, если поискать) я приведу только публикацию ВАТА ТВ от 29 апреля «Пацики на моциках»:

– Армия РФ потеряла почти всю свою тяжелую технику, главным образом, за счет ударов дронов. Все эти танки и бронемашины нужно чем-то заменить.

– Для предстоящего «большого наступления» летом 2025 года армия РФ готовится использовать для атак многие тысячи мотоциклов. Сейчас их используют сотнями. Дескать, так потери от дронов будут меньше.

– Боевая практика показывает, что это дурацкая иллюзия. Украинские дроноводы расстреливают «пациков на моциках» как в тире.

– ВСУ пока не имеют сил для перехода в наступление, но в обороне ВСУ уже победили.

В заключение скажу, что де-факто имеет место «боевое сотрудничество» Китая и ЕС (плюс Норвегия и Великобритания). В январе-марте Китай поставил «всякого разного» Украине на 3,9 миллиарда долларов. Больше половины пришлось на военные компоненты и материалы. В том числе компоненты для дронов явно превысили 1 миллиард долларов. Эти поставки оплачиваются европейскими деньгами. Масштабы этого «боевого сотрудничества» непрерывно растут.

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