Вслед за картошкой из белорусских магазинов пропал лук 9 2.05.2025, 9:40

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Белорусы публикуют видео с пустыми полками.

В белjрусском сегменте TikTok набирают популярность видео, в которых покупатели рассказывают о неожиданной проблеме — в магазинах не найти обычного репчатого лука. Одна из пользовательниц пожаловалась, что обошла два крупных сетевых магазина — «Евроопт» и «Мартин», но не смогла найти ни одной луковицы, пишет BGMedia.

«Скажите, а с каких это пор картошка появилась в Беларуси, а лука нет? Я хотела пожарить картошку с луком, а его нет. В два магазина зашла, и не было вообще никакого лука», — возмущается автор ролика.

В другом видео — история о покупке красного российского лука, который оказался заплесневелым внутри.

«Батька в курсе, что магазинах нет обычного лука? Три магазина обошла, пришлось взять российский, дорогой, красный», — пишет автор ролика.

В комментариях под видео пользователи подтверждают: на полках многих магазинов беларусcких городов действительно нет лука, или он попадается дорогой, вялый и проросший.

«В Молодечно нет ни в одном магазине третью неделю!».

«Сегодня 10 минут копался в «Евроопте» в Витебске в белом луке — еле нашел три лучка нормальных».

«Уже три дня ищем в Сморгони!»

«В магазинах «Санта» уже месяц нет лука».

«Мы вчера полгорода объехали в поисках лука — нашли, но уже проросший. Просили знакомых привезти, они нашли в «Санте» красный. Это в Слуцке».

Кто-то шутит, что «началась новая серия сериала — теперь без лука», а некоторые вспоминают, что недавно уже сталкивались с аналогичной проблемой — тогда в магазинах не было картошки.

Есть и те, кто утверждает, что с луком все в порядке: мол, на рынке он есть, просто цены выше. В комментариях под роликами пользователи приводят конкретные цифры — от 1,80 до 3 рублей за килограмм.

«Я сегодня магазинов шесть обошел. Только сухой синий лук. Лука в магазине нет, но есть на рынке по три рубля».

«Лук на рынке два рубля, в «Еврооопте» — 1,80. Да, уже попадается проросшие, но это весна — все растет! Поменьше паники!».

«Сегодня в «Евроопте» видела в продаже лук репчатый, нормального размера и качества».

Некоторые комментаторы советуют искать лук на «Куфаре» или выращивать самостоятельно.

«Зайдите на «Куфар». По-любому там есть в продаже лук».

«Поработай на даче — будет и лук, и картошка, и все прочее».

Одна из пользовательниц предположила, что власти «специально делают дефицит, чтобы потом цену задрать повыше».

Напомним, в последние месяцы белорусы жалуются на дефицит и качество картофеля, а также некоторых других овощей.

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