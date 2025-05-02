Вслед за картошкой из белорусских магазинов пропал лук

Вслед за картошкой из белорусских магазинов пропал лук9
- 2.05.2025, 9:40
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Белорусы публикуют видео с пустыми полками.
В белjрусском сегменте TikTok набирают популярность видео, в которых покупатели рассказывают о неожиданной проблеме — в магазинах не найти обычного репчатого лука. Одна из пользовательниц пожаловалась, что обошла два крупных сетевых магазина — «Евроопт» и «Мартин», но не смогла найти ни одной луковицы, пишет BGMedia.
@yani_na А у вас есть лук? #продккты#картошка#распаковка#лук ♬ оригинальный звук - Яни́на
«Скажите, а с каких это пор картошка появилась в Беларуси, а лука нет? Я хотела пожарить картошку с луком, а его нет. В два магазина зашла, и не было вообще никакого лука», — возмущается автор ролика.
В другом видео — история о покупке красного российского лука, который оказался заплесневелым внутри.
@senechka100 ♬ оригинальный звук - Татьяна
«Батька в курсе, что магазинах нет обычного лука? Три магазина обошла, пришлось взять российский, дорогой, красный», — пишет автор ролика.
В комментариях под видео пользователи подтверждают: на полках многих магазинов беларусcких городов действительно нет лука, или он попадается дорогой, вялый и проросший.
«В Молодечно нет ни в одном магазине третью неделю!».
«Сегодня 10 минут копался в «Евроопте» в Витебске в белом луке — еле нашел три лучка нормальных».
«Уже три дня ищем в Сморгони!»
«В магазинах «Санта» уже месяц нет лука».
«Мы вчера полгорода объехали в поисках лука — нашли, но уже проросший. Просили знакомых привезти, они нашли в «Санте» красный. Это в Слуцке».
Кто-то шутит, что «началась новая серия сериала — теперь без лука», а некоторые вспоминают, что недавно уже сталкивались с аналогичной проблемой — тогда в магазинах не было картошки.
Есть и те, кто утверждает, что с луком все в порядке: мол, на рынке он есть, просто цены выше. В комментариях под роликами пользователи приводят конкретные цифры — от 1,80 до 3 рублей за килограмм.
«Я сегодня магазинов шесть обошел. Только сухой синий лук. Лука в магазине нет, но есть на рынке по три рубля».
«Лук на рынке два рубля, в «Еврооопте» — 1,80. Да, уже попадается проросшие, но это весна — все растет! Поменьше паники!».
«Сегодня в «Евроопте» видела в продаже лук репчатый, нормального размера и качества».
Некоторые комментаторы советуют искать лук на «Куфаре» или выращивать самостоятельно.
«Зайдите на «Куфар». По-любому там есть в продаже лук».
«Поработай на даче — будет и лук, и картошка, и все прочее».
Одна из пользовательниц предположила, что власти «специально делают дефицит, чтобы потом цену задрать повыше».
Напомним, в последние месяцы белорусы жалуются на дефицит и качество картофеля, а также некоторых других овощей.