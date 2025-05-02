Кароль Навроцкий встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете 2.05.2025, 9:51

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Кандидат в президенты Польши также примет участие в параде в Чикаго.

Кандидат в президенты Польши от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий встретился в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом. Белый дом опубликовал фотографии встречи политиков, сообщает TVN24.

Встреча кандидата в президенты Польши с американским лидером состоялась в Овальном кабинете.

Ранее Навроцкий встретился с госсекретарем Марко Рубио и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

«Президент Дональд Трамп приветствовал польского кандидата в президенты Кароля Навроцкого в Овальном кабинете», - передал Белый дом на платформе X и опубликовал их совместные фотографии.

Вскоре после этого Кароль Навроцкий написал, что у него была «отличная встреча с президентом Соединенных Штатов». «Для меня было честью говорить о светлом будущем польско-американских отношений», - добавил он.

Great meeting with @POTUS. It was an honour to discuss the bright future of Poland-U.S. relations. https://t.co/FTM2Yrxgl6 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 2, 2025

Ранее Кароль Навроцкий встретился в Розовом саду Белого дома с госсекретарем США Марко Рубио. Навроцкий пожал руку главе дипломатии США, и они обменялись несколькими фразами.

Аналогичным образом Навроцкий встретился с спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Депутат Европарламента Адам Белян сообщил на платформе X, что Навроцкий также провел «длительную беседу» с Джимом Джорданом, главой комитета юстиции Палаты представителей.

В субботу в Чикаго Навроцкий примет участие в ежегодном параде в честь Дня Конституции 3 мая.

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