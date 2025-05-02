Белорусы оказались в топе среди иностранцев по покупке квартир в Польше 6 2.05.2025, 15:44

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В прошлом году было заключено рекордное количество таких сделок.

Белорусы оказались в группе иностранцев, которые покупают больше всего квартир в Польше, пишет Polskie Radio со ссылкой на Rzeczpospolita.

Иностранцы все активнее скупают жилье в Польше. В прошлом году было заключено рекордное количество таких сделок — 17 330. Годом ранее их было более 14 тысяч. Причем покупатели из других стран чаще всего приобретают квартиры (в том числе оптом) за наличные — без ипотечных кредитов.

Активнее всего иностранцы покупали квартиры в крупных польских городах, таких как Варшава (3535 сделок), Краков (1523) и Вроцлав (1491).

В 2023 году жилье, купленное иностранцами, составило 6% от всех проданных объектов недвижимости.

«Учитывая, что в 2024 году продажи квартир в Польше снизились, доля иностранных покупателей могла превысить 10 процентов», — заявила главный аналитик портала Tabelaofert Nieruchomości Эва Палюс.

«С точки зрения общей площади объектов, больше всего недвижимости (жилой и коммерческой) иностранцы купили в Мазовецком воеводстве (508 133,89 кв. м), Нижнесилезском (216 377,70 кв. м) и Малопольском (123 837,27 кв. м). Данные последних лет показывают, что Варшава, безусловно, — город, где иностранцы чаще всего покупают недвижимость», — сообщили в Министерстве внутренних дел и администрации.

По статистике, больше всего квартир средней площадью более 58 квадратных метров, приобрели украинцы, а также белорусы, россияне, индийцы, британцы и вьетнамцы.

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