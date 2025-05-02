NYT: Пакистанцы не хотят войны с Индией 4 2.05.2025, 16:15

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Но власти страны заявляют о готовности к «решительным мерам».

На фоне эскалации напряженности между Пакистаном и Индией в обществе крепнет понимание: вооруженный конфликт — это не решение, а новый виток проблем, пишет издание The New Yourk Times (перевод — сайт Charter97.org).

В то время как власти Пакистан заявляют о готовности к «решительным мерам», обычные граждане все громче говорят о другом — о росте цен, безработице и политической нестабильности. Молодежь, предприниматели, даже военные ветераны — все подчеркивают: стране сейчас важнее восстановление экономики и общественного доверия, чем усиление агрессивной риторики.

«Мы уже живем в тревоге. Нам нужен не еще один фронт, а перемены внутри страны», — говорит студентка из Исламабада.

Особенно чувствительна обстановка в Кашмире. В туристическом поселке Керан — тишина: туристов нет, гостиницы пусты. Люди на границе готовят бункеры, но надеются, что до стрельбы не дойдет.

Политическая ситуация также остается нестабильной: после смещения Имрана Хана и последовавших репрессий, общество потеряло веру в институты. Военные, некогда объединяющая сила, теперь воспринимаются многими с настороженностью.

На этом фоне новые угрозы войны воспринимаются как посягательство на последний оплот — гражданскую устойчивость.

Тем не менее, пакистанцы держатся. Кто — в иронии в соцсетях, кто — в надежде на диалог. Но все чаще звучит вопрос: кто услышит голос тех, кто просто хочет жить без страха и нищеты?

Будет ли услышан этот голос — покажет ближайшее будущее.

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