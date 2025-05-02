закрыть
2 мая 2025, пятница, 17:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NYT: Пакистанцы не хотят войны с Индией

4
  • 2.05.2025, 16:15
  • 1,304
NYT: Пакистанцы не хотят войны с Индией

Но власти страны заявляют о готовности к «решительным мерам».

На фоне эскалации напряженности между Пакистаном и Индией в обществе крепнет понимание: вооруженный конфликт — это не решение, а новый виток проблем, пишет издание The New Yourk Times (перевод — сайт Charter97.org).

В то время как власти Пакистан заявляют о готовности к «решительным мерам», обычные граждане все громче говорят о другом — о росте цен, безработице и политической нестабильности. Молодежь, предприниматели, даже военные ветераны — все подчеркивают: стране сейчас важнее восстановление экономики и общественного доверия, чем усиление агрессивной риторики.

«Мы уже живем в тревоге. Нам нужен не еще один фронт, а перемены внутри страны», — говорит студентка из Исламабада.

Особенно чувствительна обстановка в Кашмире. В туристическом поселке Керан — тишина: туристов нет, гостиницы пусты. Люди на границе готовят бункеры, но надеются, что до стрельбы не дойдет.

Политическая ситуация также остается нестабильной: после смещения Имрана Хана и последовавших репрессий, общество потеряло веру в институты. Военные, некогда объединяющая сила, теперь воспринимаются многими с настороженностью.

На этом фоне новые угрозы войны воспринимаются как посягательство на последний оплот — гражданскую устойчивость.

Тем не менее, пакистанцы держатся. Кто — в иронии в соцсетях, кто — в надежде на диалог. Но все чаще звучит вопрос: кто услышит голос тех, кто просто хочет жить без страха и нищеты?

Будет ли услышан этот голос — покажет ближайшее будущее.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук
Не лезьте, Минск - не ваш
Не лезьте, Минск - не ваш Ирина Халип
Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип