Зеленский провел совещание по истребителям F-16

Зеленский провел совещание по истребителям F-162
- 2.05.2025, 20:50
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по развитию украинского флота военных самолетов. По его словам, это касается истребителей F-16.
«Провел совещание по развитию нашего флота военных самолетов. Все ключевые вопросы. F-16, которые уже в Украине. F-16, которые ожидаем в ближайшее время. И системные решения, которые помогут более эффективно готовить и применять нашу военную авиацию», – говорится в сообщении.
Глава государства поблагодарил всех, «кто усиливает наши действия в небе».
Украинские военные используют боевые самолеты F-16 для отражения воздушных атак со стороны РФ. 7 января Воздушные силы сообщили, что украинский пилот F-16 сбил шесть российских ракет за один вылет. Это был первый подобный случай.
В то же время за время, которое Украина имеет на вооружении эти истребители, случались и трагедии: 29 августа 2024 года во время отражения массированной атаки РФ погиб пилот F-16 Александр (Мунфиш) Месь, а не так давно, 12 апреля, на F-16 разбился майор Павел Иванов.