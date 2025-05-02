В Нидерландах убит финансист, рассказавший об отмывании денег, организованном в Минске 2.05.2025, 21:46

В деле об отмывании денег фигурировал охранник Лукашенко.

В пригороде Гааги убит 41-летний турецкий гражданин Джемиль Онал. Он ранее заявлял, что его жизнь находится под угрозой из-за имеющейся у него информации о взятках высокопоставленным турецким политикам, пишет издание Follow the Money.

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Сообщается, что Онал был застрелен вечером в четверг на террасе отеля в городе Райсвейк. Полиция Нидерландов подтвердила, что начато расследование убийства, однако подозреваемый пока не задержан.

Ранее в интервью СМИ Онал утверждал, что у него есть доказательства коррупции среди турецких чиновников и что турецкие власти добивались его экстрадиции в связи с убийством Халила Фалялы в 2022 году — влиятельного владельца казино и предполагаемого криминального авторитета на Северном Кипре. Мужчина обвинения отрицал и заявлял, что настоящей причиной преследования стала его осведомленность о нелегальных денежных потоках.

В частности, он сообщил, что Халиль Фальялы вместе с партнером Мустафой Шенером открыли H Casino в Минске для отмывания денег, пишет Белорусский расследовательский центр. В феврале 2025 года журналисты БРЦ смогли подтвердить ключевые пункты его показаний, включая связь между турецким криминалитетом и владельцами H Casino, многомиллионный объем глобальной схемы отмываемых средств и знакомство владельцев и директора с белорусскими силовиками, в том числе с охранником Александра Лукашенко.

За несколько дней до своей смерти Онал обращался к журналистам и властям, предупреждая, что опасается за свою жизнь.

Адвокат турка сообщил, что угрозы в его адрес неоднократно доводились до сведения прокуратуры Нидерландов. Ведомство подтвердило, что находилось в контакте с жертвой, но заявило, что на тот момент «не имелось достаточных оснований для начала дальнейших расследований».

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