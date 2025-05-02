Зеленский: ВСУ продолжают действовать в Курской и Белгородской областях 1 2.05.2025, 22:01

Президент Украины заявил, что война должна ощущаться там, откуда она пришла.

Вооруженные силы Украины продолжают операции на территории российских Курской и Белгородской областей. Об этом в традиционном вечернем обращении 2 мая заявил Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Россия продолжает отказываться от полного и устойчивого прекращения огня, что «вызывает раздражение даже у международных партнеров». В ответ Украина будет продолжать действовать как на линии фронта, так и на территории РФ.

«Война должна ощущаться там, откуда она пришла», — подчеркнул президент Украины.

Он также отметил, что провел Ставку Верховного главнокомандующего, где обсуждались комплектация украинских бригад, развитие ракетной программы и военной авиации. Зеленский заявил, что в Украине уже находятся истребители F-16 и ожидаются новые поставки. Были также приняты кадровые решения для усиления управления авиацией в Минобороны и Генштабе.

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