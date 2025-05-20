На китайской орбитальной станции обнаружен ранее неизвестный микроорганизм 20.05.2025, 3:52

Его выносливость и способность к выживанию открывают новые горизонты для науки и биотехнологий.

Китайские ученые открыли новый штамм бактерии на борту космической станции Тяньгун, сообщает South China Morning Post.

Микроорганизм, которого назвали Niallia tiangongensis, является ранее неизвестным вариантом земной бактерии и стал первым обнаруженным штаммом в китайской орбитальной лаборатории. Его собрали в мае 2023 года во время пребывания экипажа Шеньчжоу-15 на станции.

Новый штамм проявил способность адаптироваться к экстремальным условиям космического пространства — в частности, демонстрировал повышенную устойчивость к окислительному стрессу, микрогравитации и способность к восстановлению после воздействия радиации. Его адаптивные механизмы могут иметь практическое применение на Земле — от медицины до аграрной и космической промышленности.

Еще одной важной особенностью вида является его способность к разложению определенных органических веществ. Это открывает перспективы для устойчивого преобразования космических и земных отходов в полезные ресурсы, что можно применить в замкнутых экосистемах, например, во время длительных космических миссий или в изолированных условиях на Земле.

Обнаружение нового микроба стало частью исследовательской программы CHAMP, которая занимается мониторингом микробиома среды космической станции во время длительных миссий. Образцы были собраны стерильными салфетками с поверхностей модулей и заморожены для дальнейшего анализа на Земле.

Открытие сообщили исследователи из Группы космической биотехнологии Шеньчжоу и Пекинского института систем инженерии космических аппаратов в журнале International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

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