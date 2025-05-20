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Трамп заявил о возможном выходе из переговоров по Украине

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  • 20.05.2025, 9:35
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Трамп заявил о возможном выходе из переговоров по Украине

Президент США сказал, что «у него есть красная линия».

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным спросил, когда закончится «кровопролитие» в Украине, и предупредил, что может отказаться от урегулирования конфликта, если в результате переговоров не будет «существенного прогресса», пишет The Moscow Times.

«Я сказал ему: нужно идти дальше. И я также сказал: если я посчитаю, что вы не можете этого сделать, я отойду [от процесса урегулирования], потому что ну что можно сделать», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Глава Белого дома отметил, что у него есть «красная линия», после которой он решит отказаться от переговоров, но не назвал ее. По его словам, в этом случае США уступят свою роль в урегулировании Европе. Трамп подчеркнул, что война в Украине изначально должна была оставаться проблемой Европы, а Вашингтону не следовало вмешиваться. При этом Трамп выразил уверенность, что после разговора с Путиным последуют существенные изменения. «Задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет», — сказал президент США. Он также заявил, что не будет вводить санкции против России, поскольку есть шанс на прогресс в вопросе прекращения войны. «Если вы это сделаете (введете санкции против РФ. — ТМТ), вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет», — отметил Трамп.

Президент США провел третий телефонный разговор с Путиным вечером 19 мая. По его итогам Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры, добавив, что условия для этого должны согласовать сами стороны, поскольку «они знают детали», которые никто больше не знает. Путин в свою очередь заявил о готовности работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, в котором будут указаны принципы урегулирования, временные рамки заключения мирного соглашения, а также условия прекращение огня.

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