закрыть
20 мая 2025, вторник, 14:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Тайваня призвал готовиться к войне с Китаем

  • 20.05.2025, 14:29
  • 1,228
Президент Тайваня призвал готовиться к войне с Китаем

Его заявление прозвучало на фоне участившихся военных учений КНР.

Президент Тайваня Лай Циндэ во вторник, 20 мая, заявил, что стремится к миру и диалогу с Китаем, однако подчеркнул, что островное государство должно продолжать укреплять оборону и быть готовым к возможной войне.

Его заявление прозвучало на фоне участившихся военных учений Китая вблизи Тайваня за последний год, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая по случаю завершения первого года своего президентства, Лай отметил, что Тайвань стремится к стабильным отношениям с Пекином, однако не питает иллюзий относительно угроз.

«Я также стремлюсь к миру. Потому что мир бесценен, а у войны не бывает победителей. Но в стремлении к миру мы не можем жить мечтами и иллюзиями», — заявил он журналистам в президентской резиденции в центре Тайбэя.

Он подчеркнул, что Тайвань продолжит укреплять обороноспособность, поскольку «подготовка к войне — это лучший способ ее избежать».

Лай вновь выразил готовность к диалогу с Китаем, при условии взаимного уважения: «Тайвань открыт для взаимовыгодного сотрудничества с Китаем, если оно основано на уважении. Мы хотим заменить сдерживание — взаимодействием, а конфронтацию — диалогом».

Тем временем в Китае Лая продолжают называть «сепаратистом». Пекин отверг все его предложения о переговорах и настаивает на том, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. Лай в ответ утверждает, что только народ Тайваня имеет право решать свою судьбу.

Министерство обороны Китая ранее заявляло, что президент Тайваня способствует эскалации напряженности в Тайваньском проливе и «подрывает региональную стабильность».

Минобороны Тайваня также сообщило, что за последние 24 часа у острова было зафиксировано шесть китайских самолетов и одиннадцать кораблей.

Напомним, в мае этого года, КНР провела масштабные учения под названием «Совместный меч-2024А» вскоре после инаугурации Лая, а также «Гром в проливе-2025А» в прошлом месяце. Буква «А» в названии намекает на возможное продолжение серии маневров.

Помимо вопросов безопасности, Лай затронул и экономическую повестку. Он объявил о планах по созданию суверенного инвестиционного фонда, направленного на развитие технологического сектора:

«Правительство создаст суверенный фонд, чтобы создать национальную инвестиционную платформу, максимально используя преимущества тайваньской индустрии — при поддержке государства и в сотрудничестве с частным сектором».

Также президент сообщил, что переговоры с США по вопросам тарифной политики «идут хорошо», несмотря на риск введения новых торговых ограничений.

После пресс-конференции Лай посетил выставку Computex, где встретился с представителями ведущих технологических компаний, включая Foxconn и Mediatek, а также пообщался с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, ставшим главной звездой мероприятия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров