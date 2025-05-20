Президент Тайваня призвал готовиться к войне с Китаем 20.05.2025, 14:29

1,228

Его заявление прозвучало на фоне участившихся военных учений КНР.

Президент Тайваня Лай Циндэ во вторник, 20 мая, заявил, что стремится к миру и диалогу с Китаем, однако подчеркнул, что островное государство должно продолжать укреплять оборону и быть готовым к возможной войне.

Его заявление прозвучало на фоне участившихся военных учений Китая вблизи Тайваня за последний год, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая по случаю завершения первого года своего президентства, Лай отметил, что Тайвань стремится к стабильным отношениям с Пекином, однако не питает иллюзий относительно угроз.

«Я также стремлюсь к миру. Потому что мир бесценен, а у войны не бывает победителей. Но в стремлении к миру мы не можем жить мечтами и иллюзиями», — заявил он журналистам в президентской резиденции в центре Тайбэя.

Он подчеркнул, что Тайвань продолжит укреплять обороноспособность, поскольку «подготовка к войне — это лучший способ ее избежать».

Лай вновь выразил готовность к диалогу с Китаем, при условии взаимного уважения: «Тайвань открыт для взаимовыгодного сотрудничества с Китаем, если оно основано на уважении. Мы хотим заменить сдерживание — взаимодействием, а конфронтацию — диалогом».

Тем временем в Китае Лая продолжают называть «сепаратистом». Пекин отверг все его предложения о переговорах и настаивает на том, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. Лай в ответ утверждает, что только народ Тайваня имеет право решать свою судьбу.

Министерство обороны Китая ранее заявляло, что президент Тайваня способствует эскалации напряженности в Тайваньском проливе и «подрывает региональную стабильность».

Минобороны Тайваня также сообщило, что за последние 24 часа у острова было зафиксировано шесть китайских самолетов и одиннадцать кораблей.

Напомним, в мае этого года, КНР провела масштабные учения под названием «Совместный меч-2024А» вскоре после инаугурации Лая, а также «Гром в проливе-2025А» в прошлом месяце. Буква «А» в названии намекает на возможное продолжение серии маневров.

Помимо вопросов безопасности, Лай затронул и экономическую повестку. Он объявил о планах по созданию суверенного инвестиционного фонда, направленного на развитие технологического сектора:

«Правительство создаст суверенный фонд, чтобы создать национальную инвестиционную платформу, максимально используя преимущества тайваньской индустрии — при поддержке государства и в сотрудничестве с частным сектором».

Также президент сообщил, что переговоры с США по вопросам тарифной политики «идут хорошо», несмотря на риск введения новых торговых ограничений.

После пресс-конференции Лай посетил выставку Computex, где встретился с представителями ведущих технологических компаний, включая Foxconn и Mediatek, а также пообщался с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, ставшим главной звездой мероприятия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com