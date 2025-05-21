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Дроны ударили по оборонному заводу в РФ: новые детали

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  • 21.05.2025, 11:45
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Дроны ударили по оборонному заводу в РФ: новые детали

Предприятие производит детали для танков, САУ и ракет.

В России был атакован завод, который производит компоненты для танков, гаубиц и ракет. Речь идет о Болховском заводе полупроводниковых приборов в городе Болхов Орловской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

Как отметил Коваленко, Болховский завод специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления. Они используются в:

танках Т-72Б3, Т-90М;

самоходных гаубицах;

ракетах «Искандер» и Х-101;

системах РЭБ «Красуха» и «Житель»;

тактических средствах связи армейского уровня.

Руководитель ЦПД также добавил, что Болховский завод в Орловской области продолжал импортировать западные технологии через третьи страны и «параллельный импорт», несмотря на санкции. В частности, речь идет о компонентах из Тайваня, Южной Кореи, Японии и даже США.

В сети также сообщали, что Болховский завод полупроводниковых приборов является крупнейшим предприятием в городе, его продукция используется в оборонной промышленности и «нередко превосходит зарубежные аналоги». Российское предприятие находится под санкциями США.

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