Дроны ударили по оборонному заводу в РФ: новые детали

Дроны ударили по оборонному заводу в РФ: новые детали1
- 21.05.2025, 11:45
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Предприятие производит детали для танков, САУ и ракет.
В России был атакован завод, который производит компоненты для танков, гаубиц и ракет. Речь идет о Болховском заводе полупроводниковых приборов в городе Болхов Орловской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.
Как отметил Коваленко, Болховский завод специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления. Они используются в:
танках Т-72Б3, Т-90М;
самоходных гаубицах;
ракетах «Искандер» и Х-101;
системах РЭБ «Красуха» и «Житель»;
тактических средствах связи армейского уровня.
Руководитель ЦПД также добавил, что Болховский завод в Орловской области продолжал импортировать западные технологии через третьи страны и «параллельный импорт», несмотря на санкции. В частности, речь идет о компонентах из Тайваня, Южной Кореи, Японии и даже США.
В сети также сообщали, что Болховский завод полупроводниковых приборов является крупнейшим предприятием в городе, его продукция используется в оборонной промышленности и «нередко превосходит зарубежные аналоги». Российское предприятие находится под санкциями США.